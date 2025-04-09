Євробачення-2025 — розпочалася підготовка сцени

Підготовка сцени Євробачення. Фото: bazonline.ch

Вже за шість тижнів у залі Святого Якоба в Базелі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Організатори вже починають встановлювати сцену.

Про це повідомляє Bazonline.

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Підготовка сцени Євробачення

Повідомляється, що першим кроком підготовки стане огородження території навколо ратуші Святого Якова. Такі заходи вживаються з міркувань безпеки.

Льодовий каток, де сотні журналістів висвітлюватимуть подію у травні, планують готувати вже з цієї суботи.

Нагадаємо, перший півфінал конкурсу відбудеться 13 травня, а другий — 15 травня. Вже 17 травня стане відоме ім'я переможця "Євробачення-2025".

Схема сцени Євробачення-2025. Фото: bazonline.ch/

Раніше ми писали про те, що Ісландію на цьогорічному Євробаченні представить дует Vaeb. Також співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, відверто розповіла про свої космічні борги після участі в "Євробаченні" у 2010 році.