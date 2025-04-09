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В Базелі розпочали будівництво сцени Євробачення-2025

9 квітня 2025 18:25
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — розпочалася підготовка сцени
Підготовка сцени Євробачення. Фото: bazonline.ch
Олексій Харченко - Редактор

Вже за шість тижнів у залі Святого Якоба в Базелі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Організатори вже починають встановлювати сцену. 

Про це повідомляє Bazonline.

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Підготовка сцени Євробачення

Повідомляється, що першим кроком підготовки стане огородження території навколо ратуші Святого Якова. Такі заходи вживаються з міркувань безпеки.

Льодовий каток, де сотні журналістів висвітлюватимуть подію у травні, планують готувати вже з цієї суботи. 

Нагадаємо, перший півфінал конкурсу відбудеться 13 травня, а другий — 15 травня. Вже 17 травня стане відоме ім'я переможця "Євробачення-2025".

В Базелі розпочали будівництво сцени "Євробачення-2025" - фото 1
Схема сцени Євробачення-2025. Фото: bazonline.ch/

Раніше ми писали про те, що Ісландію на цьогорічному Євробаченні представить дует Vaeb. Також співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, відверто розповіла про свої космічні борги після участі в "Євробаченні" у 2010 році.

Євробачення Швейцарія закордонні зірки конкурс Євробачення 2025
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19:13 Український спортсмен відмовився потиснути руку супернику з РФ

19:13 "Укрпошта" озброїла листонош курячими ніжками — навіщо

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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