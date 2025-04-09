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В Базеле начали строительство сцены Евровидения-2025

9 апреля 2025 18:25
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение-2025 — началась подготовка сцены
Подготовка сцены Евровидения. Фото: bazonline.ch
Алексей Харченко - Редактор

Уже через шесть недель в зале Святого Якоба в Базеле пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Организаторы уже начинают устанавливать сцену.

Об этом сообщает Bazonline.

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Подготовка сцены Евровидения

Сообщается, что первым шагом подготовки станет ограждение территории вокруг ратуши Святого Якова. Такие меры принимаются из соображений безопасности.

Ледовый каток, где сотни журналистов будут освещать событие в мае, планируют готовить уже с этой субботы.

Напомним, первый полуфинал конкурса состоится 13 мая, а второй — 15 мая. Уже 17 мая станет известно имя победителя "Евровидения-2025".

В Базелі розпочали будівництво сцени "Євробачення-2025" - фото 1
Схема сцены Евровидения-2025. Фото: bazonline.ch/

Ранее мы писали о том, что Исландию на нынешнем Евровидении представит дуэт Vaeb. Также певица Елена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, откровенно рассказала о своих космических долгах после участия в "Евровидении" в 2010 году.

Евровидение Швейцария зарубежные звезды конкурс Евровидение 2025
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