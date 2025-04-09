Евровидение-2025 — началась подготовка сцены

В Базеле начали строительство сцены Евровидения-2025
Уже через шесть недель в зале Святого Якоба в Базеле пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Организаторы уже начинают устанавливать сцену.
Об этом сообщает Bazonline.
Подготовка сцены Евровидения
Сообщается, что первым шагом подготовки станет ограждение территории вокруг ратуши Святого Якова. Такие меры принимаются из соображений безопасности.
Ледовый каток, где сотни журналистов будут освещать событие в мае, планируют готовить уже с этой субботы.
Напомним, первый полуфинал конкурса состоится 13 мая, а второй — 15 мая. Уже 17 мая станет известно имя победителя "Евровидения-2025".
Ранее мы писали о том, что Исландию на нынешнем Евровидении представит дуэт Vaeb. Также певица Елена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, откровенно рассказала о своих космических долгах после участия в "Евровидении" в 2010 году.
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