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Олена Тополя шокувала сумою, яку заборгувала за Євробачення

7 квітня 2025 16:25
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення — Олена Тополя заборгувала 450 тисяч доларів
Українська співачка Олена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger
Олексій Харченко - Редактор

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, відверто розповіла про свої космічні борги після участі в "Євробаченні" у 2010 році. Зірка заборгувала понад 400 тисяч доларів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для OBOZ.UA.

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Співачка пригадала, як за свій виступ у Норвегії на Євробаченні у 2010 році вона мала заплатити 450 тисяч доларів (понад 18 млн доларів). Тоді вона посіла 10-те місце.

На той час в артистки не було такої суми, проте заступниця голови Адміністрації Президента Ганна Герман пообіцяла Тополі, що допоможе закрити цю суму. Зрештою артистці довелося виплачувати величезний борг самостійно.

"Ми мали публічну обіцянку від Ганни Герман повернути всі витрати. Але коли я приїхала з конкурсу, вона мені подарувала картину, роздруковану на принтері, сказала "дякую" і попрощалася", — поділилась Тополя.

Артистка роками виплачувала борги, проте компанія-кредитор "закрила очі" на суму, яка сягала менше половини заборгованості.

"Це була велика компанія, вони змогли це собі дозволити", — розповіла зірка.

Нагадаємо, раніше ми писали про співачку Zoë Më, яка представлятиме Швейцарію на конкурсі "Євробачення" цьогоріч. Також стало відомо, під яким номером виступатиме Україна у першому півфіналі шоу.

Євробачення борги політики Тарас Тополя українські зірки
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