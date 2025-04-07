Евровидение — Елена Тополя задолжала 450 тысяч долларов

Украинская певица Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, откровенно рассказала о своих космических долгах после участия в "Евровидении" в 2010 году. Звезда задолжала более 400 тысяч долларов.

Об этом она рассказала в интервью для OBOZ.UA.

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Певица вспомнила, как за свое выступление в Норвегии на Евровидении в 2010 году она должна была заплатить 450 тысяч долларов (более 18 млн долларов). Тогда она заняла 10 место.

В то время у артистки не было такой суммы, однако заместитель главы Администрации президента Анна Герман пообещала Тополе, что поможет закрыть эту сумму. В конце концов, артистке пришлось выплачивать огромный долг самостоятельно.

"Мы имели публичное обещание от Анны Герман вернуть все расходы. Но когда я приехала с конкурса, она мне подарила картину, распечатанную на принтере, сказала "спасибо" и попрощалась", — поделилась Тополя.

Артистка годами выплачивала долги, однако компания-кредитор "закрыла глаза" на сумму, которая достигала менее половины задолженности.

"Это была большая компания, они смогли это себе позволить", — рассказала звезда.

Напомним, ранее мы писали о певице Zoë Më, которая будет представлять Швейцарию на конкурсе "Евровидение" в этом году. Также стало известно, под каким номером будет выступать Украина в первом полуфинале шоу.