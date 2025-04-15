Євробачення 2025 — СолоХа поставила під сумніви чесну перемогу Ziferblat

СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official

Українська співачка СолоХа, яка цього року брала участь у Нацвідборі, різко висловилася про гурт Ziferblat. Артистка вважає, що перемога колективу на шоу була нечесною.

Про це співачка заявила в інтерв'ю Guildhall.

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СолоХа різко висловилася про Ziferblat

Цього року співачка також пробувала свої сили у Нацвідборі, але так і не дійшла до фіналу. Натомість артистка дуже обурилася правилами конкурсу та перемогою гурту Ziferblat.

На думку СолоХи, колектив міг отримати перемогу в шоу нечесним шляхом. Вона не впевнена, чи дійсно українці могли обрати гурт, у назві якого тим паче є літера Z, яка асоціюється із країною-агресоркою.

"Я не уявляю, як у якусь область, невеличке містечко приїжджає гурт Ziferblat. На афішах, по-перше, велика літера "Z". І взагалі це якийсь нонсенс, що поїде Ziferblat з літерою "Z" на всесвітній європейський конкурс", — сказала співачка.

Окрім того, на думку зірки, до перемоги гурту також можуть бути причетні покровителі з політичного кола, однак прямих доказів цього у неї немає.

"Я хочу поставити під сумнів легітимність цього конкурсу. Чи дійсно українці проголосували за цей гурт? Я в це не вірю. Я вважаю, що це дивний вибір та він не є чесним. Тому що перевірити ми це не можемо. От як це перевірити? Ніяк! Тому, мабуть, це комусь потрібно. Мабуть, якась людина за ними стоїть, з політиків хтось. Хтось це фінансує", — висловилася СолоХа.

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