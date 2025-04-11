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Мобілізований фіналіст Нацвідбору показався у формі — як змінився

11 квітня 2025 15:05
Олексій Харченко - Редактор
Соліст ДК Енергетик Яків Марний показався у військовій формі — відео
Яків Марний. Фото: instagram.com/yakivmarnyy
Олексій Харченко - Редактор

Учасник гурту "ДК Енергетик", який цього року став фіналістом Нацвідбору на "Євробачення", Яків Марний показався на військовому вишколі після мобілізації. Фани не одразу впізнали артиста.

Кадрами із музикантом поділилися у X "Армія TV".

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Яків Марний показався на військовому вишколі

У березні співак був мобілізований працівниками ТЦК і зараз проходить військове навчання. Яків вийшов на зв'язок із прихильниками у новому відео і дуже здивував змінами.

Фани не одразу впізнали музиканта, адже йому довелося відрізати своє довге волосся, яке він відрощував протягом восьми років. Окрім того, співак поголив бороду та з'явився в окулярах.

У ролику Яків зізнався, що зміна іміджу йому не дуже подобається, адже він подобається собі більше із довгим волоссям та бородою.

"Насправді, я ненавиджу, який вигляд я маю без бороди і без волосся. Але за рахунок того, що у мене немає дзеркал і я майже не бачу свого відображення тому за це не парюсь. У своїй уяві я такий, який був. Близько восьми років відрощував волосся, але все зістриглося, бо вибору не було", — поділився артист.

Нагадаємо, переможець "Євробачення" став на захист представниці Ізраїлю. Також ми писали, що в Базелі почалося будівництво сцени "Євробачення-2025".

ЗСУ музика українські зірки військова служба Нацвідбір Євробачення
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