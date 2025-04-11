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Мобилизованный финалист Нацотбора показался в форме — видео

11 апреля 2025 15:05
Алексей Харченко - Редактор
Солист ДК Энергетик Яков Марный показался в военной форме — видео
Яков Марный. Фото: instagram.com/yakivmarnyy
Алексей Харченко - Редактор

Участник группы "ДК Энергетик", который в этом году стал финалистом Нацотбора на "Евровидение", Яков Марный показался на военной подготовке после мобилизации. Фаны не сразу узнали артиста.

Кадрами с музыкантом поделились в X "Армия TV".

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Яков Марный показался на военной подготовке

В марте певец был мобилизован работниками ТЦК и сейчас проходит военное обучение. Яков вышел на связь с поклонниками в новом видео и очень удивил изменениями.

Фаны не сразу узнали музыканта, ведь ему пришлось отрезать свои длинные волосы, которые он отращивал в течение восьми лет. Кроме того, певец побрил бороду и появился в очках.

В ролике Яков признался, что смена имиджа ему не очень нравится, ведь он нравится себе больше с длинными волосами и бородой.

"На самом деле, я ненавижу, как я выгляжу без бороды и без волос. Но за счет того, что у меня нет зеркал и я почти не вижу своего отражения поэтому за это не парюсь. В своем воображении я такой, какой был. Около восьми лет отращивал волосы, но все состриглось, потому что выбора не было", — поделился артист.

Напомним, победитель "Евровидения" встал на защиту представительницы Израиля. Также мы писали, что в Базеле началось строительство сцены "Евровидения-2025".

ВСУ музыка украинские звезды военная служба Нацотбор Евровидения
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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