Солист ДК Энергетик Яков Марный показался в военной форме — видео

Яков Марный. Фото: instagram.com/yakivmarnyy

Участник группы "ДК Энергетик", который в этом году стал финалистом Нацотбора на "Евровидение", Яков Марный показался на военной подготовке после мобилизации. Фаны не сразу узнали артиста.

Кадрами с музыкантом поделились в X "Армия TV".

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Яков Марный показался на военной подготовке

В марте певец был мобилизован работниками ТЦК и сейчас проходит военное обучение. Яков вышел на связь с поклонниками в новом видео и очень удивил изменениями.

Фаны не сразу узнали музыканта, ведь ему пришлось отрезать свои длинные волосы, которые он отращивал в течение восьми лет. Кроме того, певец побрил бороду и появился в очках.

🧐 Все думали и гадали - а что же будет на БЗВП с длинными и роскошными волосами солиста группы "ДК Энергетик" Якова Марного?



😏Мы поехали в учебный центр и обо всем расспросили) pic.twitter.com/7i5yQXXsH0 - Армия TV (@army_tv_ua) 10 апреля 2025 года

В ролике Яков признался, что смена имиджа ему не очень нравится, ведь он нравится себе больше с длинными волосами и бородой.

"На самом деле, я ненавижу, как я выгляжу без бороды и без волос. Но за счет того, что у меня нет зеркал и я почти не вижу своего отражения поэтому за это не парюсь. В своем воображении я такой, какой был. Около восьми лет отращивал волосы, но все состриглось, потому что выбора не было", — поделился артист.

Напомним, победитель "Евровидения" встал на защиту представительницы Израиля. Также мы писали, что в Базеле началось строительство сцены "Евровидения-2025".