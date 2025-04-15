Евровидение 2025 — СолоХа поставила под сомнения честную победу Ziferblat

СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official

Украинская певица СолоХа, которая в этом году участвовала в Нацотборе, резко высказалась о группе Ziferblat. Артистка считает, что победа коллектива на шоу была нечестной.

Об этом певица заявила в интервью Guildhall.

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СолоХа резко высказалась о Ziferblat

В этом году певица также пробовала свои силы в Нацотборе, но так и не дошла до финала. Зато артистка очень возмутилась правилами конкурса и победой группы Ziferblat.

По мнению СолоХи, коллектив мог получить победу в шоу нечестным путем. Она не уверена, действительно ли украинцы могли выбрать группу, в названии которой тем более есть буква Z, которая ассоциируется со страной-агрессором.

"Я не представляю, как в какую-то область, небольшой городок приезжает группа Ziferblat. На афишах, во-первых, большая буква "Z". И вообще это какой-то нонсенс, что поедет Ziferblat с буквой "Z" на всемирный европейский конкурс", — сказала певица.

Кроме того, по мнению звезды, к победе группы также могут быть причастны покровители из политического круга, однако прямых доказательств этого у нее нет.

"Я хочу поставить под сомнение легитимность этого конкурса. Действительно ли украинцы проголосовали за эту группу? Я в это не верю. Я считаю, что это странный выбор и он не является честным. Потому что проверить мы это не можем. Вот как это проверить? Никак! Поэтому, видимо, это кому-то нужно. Видимо, какой-то человек за ними стоит, из политиков кто-то. Кто-то это финансирует", — высказалась СолоХа.

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