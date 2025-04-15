Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Участница Нацотбора обвинила Ziferblat в нечестной победе arrow

Участница Нацотбора обвинила Ziferblat в нечестной победе

15 апреля 2025 18:30
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение 2025 — СолоХа поставила под сомнения честную победу Ziferblat
СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official
Алексей Харченко - Редактор

Украинская певица СолоХа, которая в этом году участвовала в Нацотборе, резко высказалась о группе Ziferblat. Артистка считает, что победа коллектива на шоу была нечестной.

Об этом певица заявила в интервью Guildhall.

Реклама
Читайте также:

СолоХа резко высказалась о Ziferblat

В этом году певица также пробовала свои силы в Нацотборе, но так и не дошла до финала. Зато артистка очень возмутилась правилами конкурса и победой группы Ziferblat.

По мнению СолоХи, коллектив мог получить победу в шоу нечестным путем. Она не уверена, действительно ли украинцы могли выбрать группу, в названии которой тем более есть буква Z, которая ассоциируется со страной-агрессором.

"Я не представляю, как в какую-то область, небольшой городок приезжает группа Ziferblat. На афишах, во-первых, большая буква "Z". И вообще это какой-то нонсенс, что поедет Ziferblat с буквой "Z" на всемирный европейский конкурс", — сказала певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ziferblat (@ziferblat_band)

Кроме того, по мнению звезды, к победе группы также могут быть причастны покровители из политического круга, однако прямых доказательств этого у нее нет.

"Я хочу поставить под сомнение легитимность этого конкурса. Действительно ли украинцы проголосовали за эту группу? Я в это не верю. Я считаю, что это странный выбор и он не является честным. Потому что проверить мы это не можем. Вот как это проверить? Никак! Поэтому, видимо, это кому-то нужно. Видимо, какой-то человек за ними стоит, из политиков кто-то. Кто-то это финансирует", — высказалась СолоХа.

Напомним, стало известно, кому букмекеры пророчат победу на "Евровидении-2025". А также мы писали, мобилизованный участник Нацотбора впервые показался на службе.

скандал украинские звезды конкурс Евровидение 2025 Нацотбор Евровидения
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:23 Зеленский провел координационное совещание в Одессе — видео

18:20 Военный прокомментировал планы РФ по наступлению на Сумщину

18:18 Украину накроют дожди — в каких регионах завтра ждать осадков

18:10 До 12 лет тюрьмы или штрафы — какие доллары принесут несчастье

18:05 Без этих документов одесситы не смогут попасть в Румынию

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:58 Как США снова спасают Россию — эфир Вечір.LIVE

17:45 Огромные доходы в прошлом — каких выплат лишили прокуроров

17:43 Марина Порошенко рассказала о назначении секретаря Киевсовета

17:35 Режим тишины на Черном море — в Турции продолжаются переговоры

17:21 В супермаркетах невозможно расплатиться карточкой — что произошло

18:23 Зеленский провел координационное совещание в Одессе — видео

18:20 Военный прокомментировал планы РФ по наступлению на Сумщину

18:18 Украину накроют дожди — в каких регионах завтра ждать осадков

18:10 До 12 лет тюрьмы или штрафы — какие доллары принесут несчастье

18:05 Без этих документов одесситы не смогут попасть в Румынию

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

17:45 Огромные доходы в прошлом — каких выплат лишили прокуроров

17:43 Марина Порошенко рассказала о назначении секретаря Киевсовета

17:35 Режим тишины на Черном море — в Турции продолжаются переговоры

17:21 В супермаркетах невозможно расплатиться карточкой — что произошло

17:15 В Киеве возле метро "Зверинецкая" прорвало трубу — что известно

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил