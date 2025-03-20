Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Переможниця Євробачення-2016 здійснила свою давню мрію в ОАЕ arrow

Переможниця Євробачення-2016 здійснила свою давню мрію в ОАЕ

20 березня 2025 18:59
Олексій Харченко - Редактор
Джамала в ОАЕ здійснила свою давню мрію — фото, відео
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Олексій Харченко - Редактор

Переможниця "Євробачення-2016" Джамала поділилася із шанувальниками особливою подією в своєму житті. Співачка змогла здійснити одну зі своїх давніх мрій під час візиту до ОАЕ.

Кадрами з подорожі зірка поділилася в Instagram.

Читайте також:

Джамала побувала в мечеті шейха Заїда

Днями співака вирушила у нову подорож до Об'єднаних Арабських Еміратів, де їй вдалося потрапити до Абі-Дабі та на власні очі побачити одну із найвеличніших мечетей у світі — мечеть шейха Заїда.

Як зізналася Джамала, вона 15 років мріяла про те, аби здійснити цей візит і нарешті її мрія збулася.

"Ще 15 років тому, коли я вперше побувала в ОАЕ, я мріяла відвідати Абу-Дабі, а особливо — цю мечеть. Але тоді це було неможливо. Нарешті моя маленька мрія здійснилася. Я спеціально хотіла побачити мечеть Шейх Заїда бін Султана Аль Нахаяна, засновника ОАЕ, під час Рамадану, і вона насправді вражає своєю величчю та красою. Вона настільки велична і водночас проста, що створює відчуття затишку. У якийсь момент мені просто захотілося заплакати від почуттів, адже всюди панувала неймовірна умиротвореність", — поділилася зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Окрім того, Джамалі вдалося познайомитися із повноважним послом України в ОАЕ Дмитром Сеніком та його дружиною, які разом зі сіпвачкою відвідали мечеть.

Пізніше Джамала поділилася зі своїми шанувальниками відео з поїздки та зізналася, що запам'ятає цей день на усе життя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Нагадаємо, Jerry Heil запросили взяти участь у "Євробаченні-2025". також ми писали, що переможці 2021 року з'являться на сцені конкурсу у фіналі.

Євробачення подорож Джамала ОАЕ українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:20 Киянка розповіла скільки їй коштував відпочинок в Одесі

19:15 Помилок не пробачають — які банки найчастіше штрафують клієнтів

19:05 Виплати ветеранам з I групою інвалідності — як оформити у 2025

19:02 В Угорщині знову висловилися щодо вступу України в ЄС

18:57 Вибух авто у Рівному — правоохоронці заявили про теракт

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

18:47 Окупанти атакували Сумщину та вбили двох людей — фото наслідків

18:39 Чи продовжить Україна і далі переводити годинники — петиція

18:35 В Одесі відкрили нове кардіологічне відділення — де саме

18:34 Потрібні снаряди — Зеленський закликав ЄС до фінансової підтримки

18:32 У Києві чоловіки побили військового через борг друга

19:20 Киянка розповіла скільки їй коштував відпочинок в Одесі

19:15 Помилок не пробачають — які банки найчастіше штрафують клієнтів

19:05 Виплати ветеранам з I групою інвалідності — як оформити у 2025

19:02 В Угорщині знову висловилися щодо вступу України в ЄС

18:57 Вибух авто у Рівному — правоохоронці заявили про теракт

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

18:47 Окупанти атакували Сумщину та вбили двох людей — фото наслідків

18:39 Чи продовжить Україна і далі переводити годинники — петиція

18:35 В Одесі відкрили нове кардіологічне відділення — де саме

18:34 Потрібні снаряди — Зеленський закликав ЄС до фінансової підтримки

18:32 У Києві чоловіки побили військового через борг друга

09:23 Куди інвестувати в Україні — від ОВДП до стартапів

06:40 Алюміній знову дорожчає — нові тарифи на кольорові метали

06:22 Успіхи та невдачі — хто такий Гнатов, новий начальник Генштабу

19 березня 2025

22:33 Можуть загинути всі птахи — що приніс з собою російський мазут

15:01 Штучний інтелект у бізнесі — вийти за рамки хайпу

06:40 В Україні оновили ціни на мідь — де дорожче приймають брухт

06:33 Курортний сезон під загрозою — одеські пляжі критично забруднені

18 березня 2025

22:33 Одесити про Ліну Костенко — що знають з творчості поетеси

20:20 Дірка у два трильйони — чи вистачить грошей на зарплати та пенсії

18:49 Ескалація на Близькому Сході — що відбувається з цінами на нафту

Text

17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Text

10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
Text

19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

Text

19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Text

18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

Text

17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:10 Проблемний номінал — що мають знати власники купюр євро

18 березня 2025

16:20 Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

7 березня 2025

08:50 Тариф на газ із 1 квітня — хто заплатить додатково 900 грн

15 березня 2025

03:57 Квартира і прописка — що треба знати, щоб не втратити майно

10 березня 2025

06:16 Сирна запіканка, як суфле — сподобається і дітям, і дорослим

15 березня 2025

05:32 Важливіший, ніж ми думаємо — навіщо в смартфонах "Режим польоту"

12 березня 2025

06:11 Заміна сирникам — готується набагато простіше з 250 г сиру

16 березня 2025

06:05 Запаси дров після зими — скільки часу можна зберігати

12 березня 2025

05:45 Українцям виплатять одразу 10 окладів у 2025 — хто отримає гроші

8 березня 2025

07:22 Правила в'їзду в ЄС — скільки платитимуть українці у 2025 році