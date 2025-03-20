Джамала в ОАЕ здійснила свою давню мрію — фото, відео

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Переможниця "Євробачення-2016" Джамала поділилася із шанувальниками особливою подією в своєму житті. Співачка змогла здійснити одну зі своїх давніх мрій під час візиту до ОАЕ.

Кадрами з подорожі зірка поділилася в Instagram.

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Джамала побувала в мечеті шейха Заїда

Днями співака вирушила у нову подорож до Об'єднаних Арабських Еміратів, де їй вдалося потрапити до Абі-Дабі та на власні очі побачити одну із найвеличніших мечетей у світі — мечеть шейха Заїда.

Як зізналася Джамала, вона 15 років мріяла про те, аби здійснити цей візит і нарешті її мрія збулася.

"Ще 15 років тому, коли я вперше побувала в ОАЕ, я мріяла відвідати Абу-Дабі, а особливо — цю мечеть. Але тоді це було неможливо. Нарешті моя маленька мрія здійснилася. Я спеціально хотіла побачити мечеть Шейх Заїда бін Султана Аль Нахаяна, засновника ОАЕ, під час Рамадану, і вона насправді вражає своєю величчю та красою. Вона настільки велична і водночас проста, що створює відчуття затишку. У якийсь момент мені просто захотілося заплакати від почуттів, адже всюди панувала неймовірна умиротвореність", — поділилася зірка.

Окрім того, Джамалі вдалося познайомитися із повноважним послом України в ОАЕ Дмитром Сеніком та його дружиною, які разом зі сіпвачкою відвідали мечеть.

Пізніше Джамала поділилася зі своїми шанувальниками відео з поїздки та зізналася, що запам'ятає цей день на усе життя.

Нагадаємо, Jerry Heil запросили взяти участь у "Євробаченні-2025". також ми писали, що переможці 2021 року з'являться на сцені конкурсу у фіналі.