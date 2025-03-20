Джамала в ОАЭ осуществила свою давнюю мечту - фото, видео

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Победительница "Евровидения-2016" Джамала поделилась с поклонниками особым событием в своей жизни. Певица смогла осуществить одно из своих давних желаний во время визита в ОАЭ.

Кадрами из путешествия звезда поделилась в Instagram.

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Джамала побывала в мечети шейха Заида

На днях певица отправилась в новое путешествие в Объединенные Арабские Эмираты, где ей удалось попасть в Аби-Даби и воочию увидеть одну из величайших мечетей в мире — мечеть шейха Заида.

Как призналась Джамала, она 15 лет мечтала о том, чтобы осуществить этот визит, и наконец ее мечта сбылась.

"Еще 15 лет назад, когда я впервые побывала в ОАЭ, я мечтала посетить Абу-Даби, а особенно эту мечеть. Но тогда это было невозможно. Наконец моя маленькая мечта осуществилась. Я специально хотела увидеть мечеть Шейх Заида бин Султана Аль Нахайяна, основателя ОАЭ, во время Рамадана, и она на самом деле поражает своим величием и красотой. Она настолько величественная и одновременно простая, что создает ощущение уюта. В какой-то момент мне просто захотелось заплакать от чувств, ведь везде царила невероятная умиротворенность", — поделилась звезда.

Кроме того, Джамале удалось познакомиться с полномочным послом Украины в ОАЭ Дмитрием Сеником и его женой, которые вместе с певицей посетили мечеть.

Позже Джамала поделилась со своими поклонниками видео из поездки и призналась, что запомнит этот день на всю жизнь.

Напомним, Jerry Heil пригласили принять участие в "Евровидении-2025". Также мы писали, что победители 2021 года появятся на сцене конкурса в финале.