Джамала вперше за довгий час показала батьків та сестру — фото

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Переможниця "Євробачення-2016" Джамала вперше за тривалий час зустрілася зі своєю родиною. Співачка приїхала до Туреччини, де зараз мешкають її рідні.

Сімейними світлинами виконавиця поділилася в Instagram.

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Днями співачка приїхала до столиці Туреччини Стамбулу, де зараз живуть її рідна сестра та батьки.

Джамала із сестрою та батьком. Фото: instagram.com/jamalajaaa

На світлинах, якими поділилася зірка, вона позувала поруч із мамою Галиною Михайлівною, татом Алімом Айяровичем та сестрою Евеліною.

"База", — лаконічно підписала світлини з родиною Джамала та додала емоджі з обіймами та червоним серцем.

Джамала з мамою та сестрою. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Родина насолодилася прогулянками містом та відпочинком біля Босфору. А також Джамала провела час зі своїми племінницями, які також займаються музикою.

У коментарях шанувальники наробили компліментів співачці та її родині.

"Така гарна та щаслива родина".

"Ці неймовірні миті разом! Щаслива за вас".

"Як я рада бачити вас усіх разом".

"Прекрасна родина! Бажаю вас миру та щастя".

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Раніше ми писали, що Потап зібрався взяти участь у "Євробаченні", але від сусідньої країни. Одна з учасниць пісенного конкурсу поскаржилася на сувору цензуру.