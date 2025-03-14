Джамала вперше за довгий час показала батьків та сестру — фото

Зірка "Євробачення" Джамала вперше за довгий час показала сім'ю
Переможниця "Євробачення-2016" Джамала вперше за тривалий час зустрілася зі своєю родиною. Співачка приїхала до Туреччини, де зараз мешкають її рідні.
Сімейними світлинами виконавиця поділилася в Instagram.
Джамала показала своїх батьків та сестру
Днями співачка приїхала до столиці Туреччини Стамбулу, де зараз живуть її рідна сестра та батьки.
На світлинах, якими поділилася зірка, вона позувала поруч із мамою Галиною Михайлівною, татом Алімом Айяровичем та сестрою Евеліною.
"База", — лаконічно підписала світлини з родиною Джамала та додала емоджі з обіймами та червоним серцем.
Родина насолодилася прогулянками містом та відпочинком біля Босфору. А також Джамала провела час зі своїми племінницями, які також займаються музикою.
У коментарях шанувальники наробили компліментів співачці та її родині.
"Така гарна та щаслива родина".
"Ці неймовірні миті разом! Щаслива за вас".
"Як я рада бачити вас усіх разом".
"Прекрасна родина! Бажаю вас миру та щастя".
Раніше ми писали, що Потап зібрався взяти участь у "Євробаченні", але від сусідньої країни. Одна з учасниць пісенного конкурсу поскаржилася на сувору цензуру.
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