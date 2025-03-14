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Зірка "Євробачення" Джамала вперше за довгий час показала сім'ю

14 березня 2025 19:37
Олексій Харченко - Редактор
Джамала вперше за довгий час показала батьків та сестру — фото
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Олексій Харченко - Редактор

Переможниця "Євробачення-2016" Джамала вперше за тривалий час зустрілася зі своєю родиною. Співачка приїхала до Туреччини, де зараз мешкають її рідні.

Сімейними світлинами виконавиця поділилася в Instagram

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Джамала показала своїх батьків та сестру

Днями співачка приїхала до столиці Туреччини Стамбулу, де зараз живуть її рідна сестра та батьки.

Джамала показала батька та сестру - фото
Джамала із сестрою та батьком. Фото: instagram.com/jamalajaaa

На світлинах, якими поділилася зірка, вона позувала поруч із мамою Галиною Михайлівною, татом Алімом Айяровичем та сестрою Евеліною.

"База", — лаконічно підписала світлини з родиною Джамала та додала емоджі з обіймами та червоним серцем.

Зірка "Євробачення" Джамала вперше за довгий час показала сім'ю - фото 2
Джамала з мамою та сестрою. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Родина насолодилася прогулянками містом та відпочинком біля Босфору. А також Джамала провела час зі своїми племінницями, які також займаються музикою.

У коментарях шанувальники наробили компліментів співачці та її родині.

"Така гарна та щаслива родина".

"Ці неймовірні миті разом! Щаслива за вас".

"Як я рада бачити вас усіх разом".

"Прекрасна родина! Бажаю вас миру та щастя".

Співачка Джамала - фото
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Раніше ми писали, що Потап зібрався взяти участь у "Євробаченні", але від сусідньої країни. Одна з учасниць пісенного конкурсу поскаржилася на сувору цензуру.

Євробачення родина Джамала українські зірки співачка

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

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