Джамала впервые за долгое время показала родителей и сестру — фото

Звезда Евровидения Джамала впервые за долгое время показала семью
Победительница "Евровидения-2016" Джамала впервые за долгое время встретилась со своей семьей. Певица приехала в Турцию, где сейчас живут ее родные.
Семейными фотографиями исполнительница поделилась в Instagram.
Джамала показала своих родителей и сестру
На днях певица приехала в столицу Турции Стамбул, где сейчас живет ее родная сестра и родители.
На фотографиях, которыми поделилась звезда, она позировала рядом с мамой Галиной Михайловной, папой Алимом Айяровичем и сестрой Эвелиной.
"База", — лаконично подписала фотографии с семьей Джамала и добавила эмоджи с объятиями и красным сердцем.
Семья насладилась прогулками по городу и отдыхом возле Босфора. А также Джамала провела время со своими племянницами, которые также занимаются музыкой.
В комментариях поклонники наделали комплиментов певице и ее семье.
"Такая красивая и счастливая семья".
"Эти невероятные мгновения вместе! Счастлива за вас".
"Как я рада видеть вас всех вместе".
"Прекрасная семья! Желаю вам мира и счастья".
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