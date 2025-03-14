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Звезда Евровидения Джамала впервые за долгое время показала семью

14 марта 2025 19:37
Алексей Харченко - Редактор
Джамала впервые за долгое время показала родителей и сестру — фото
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Алексей Харченко - Редактор

Победительница "Евровидения-2016" Джамала впервые за долгое время встретилась со своей семьей. Певица приехала в Турцию, где сейчас живут ее родные.

Семейными фотографиями исполнительница поделилась в Instagram.

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Джамала показала своих родителей и сестру

На днях певица приехала в столицу Турции Стамбул, где сейчас живет ее родная сестра и родители.

Джамала показала батька та сестру - фото
Джамала с сестрой и отцом. Фото: instagram.com/jamalajaaaaa

На фотографиях, которыми поделилась звезда, она позировала рядом с мамой Галиной Михайловной, папой Алимом Айяровичем и сестрой Эвелиной.

"База", — лаконично подписала фотографии с семьей Джамала и добавила эмоджи с объятиями и красным сердцем.

Звезда Евровидения Джамала впервые за долгое время показала семью - фото 2
Джамала с мамой и сестрой. Фото: instagram.com/jamalajaaaaa

Семья насладилась прогулками по городу и отдыхом возле Босфора. А также Джамала провела время со своими племянницами, которые также занимаются музыкой.

В комментариях поклонники наделали комплиментов певице и ее семье.

"Такая красивая и счастливая семья".

"Эти невероятные мгновения вместе! Счастлива за вас".

"Как я рада видеть вас всех вместе".

"Прекрасная семья! Желаю вам мира и счастья".

Співачка Джамала - фото
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaaaa

Ранее мы писали, что Потап собрался принять участие в "Евровидении", но от соседней страны. Одна из участниц песенного конкурса пожаловалась на строгую цензуру.

Евровидение семья Джамала украинские звезды певица

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20:08 Жилье вне реестра — почему можно потерять квартиру в 2025 году

20:06 В Кривом Роге прогремели взрывы

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:02 Зеленский провел ряд важных телефонных разговоров — обращение

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