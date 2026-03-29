Зіпсована відпустка: хто має компенсувати туристам витрати

Гривні в конверті, вулиця в Дубаї.

Нещодавно тисячі українських туристів, які перебували в Дубаї, опинилися в ситуації, коли відпустка пішла не за планом через війну, яка спалахнула на Близькому Сході. Скасовані авіарейси змусили людей самостійно вирішувати питання проживання, трансферів і додаткових витрат. У таких обставинах особливо актуальним стає питання щодо того, чи має турист право на компенсацію, якщо оплачений тур фактично не відповідає заявленим умовам.

Про те, чи можна стягнути компенсацію з туроператора, розповіли фахівці сервісу Юристи.UA, передають Новини.LIVE.

За що відповідає туроператор в такій ситуації

Юрист Владислав Дерій пояснив, що загалом стаття 20 Закону України "Про туризм" передбачає відповідальність туроператора перед туристом за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування. При цьому винятком є три випадки:

Невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося з вини туриста. Невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося з вини третіх осіб, не пов'язаних з наданням послуг, зазначених у договорі, та жодна зі сторін про їх настання не знала і не могла знати заздалегідь. Невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які туроператор (турагент) та інші суб'єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту, не могли передбачити.

Тож, як зазначив юрист, згідно з законодавством, дії туроператорів у ситуації на кшталт, коли туристи застрягли в Дубаї через війну, вважаються цілком правомірними. Адже початок бойових дій є класичним форс-мажором (обставинами непереборної сили).

Чи можна стягнути компенсацію з туроператора через суд

За словами юриста, шанси на виграш у суді проти туроператора у таких ситуаціях є вкрай низькими.

Розраховувати на позитивне рішення суду можна переважно у двох випадках:

якщо в договорі з туроператором прямо прописано повне відшкодування витрат;

якщо під час розгляду справи туроператор не зможе підтвердити наявність форс-мажорних обставин відповідним сертифікатом (наприклад, через закриття повітряного простору чи скасування рейсів у зв’язку з бойовими діями).

Водночас, якщо туроператор доведе, що ситуація справді була форс-мажорною, суди зазвичай стають на його бік, адже невиконання зобов’язань у такому разі відбулося з причин, які не залежали від компанії. У підсумку турист ризикує витратити час, нерви та гроші на судові збори без гарантії результату.

Хто має компенсувати туристу витрати

Міжнародні та українські правила повітряних перевезень, як пояснив Дерій, передбачають, що у разі затримки або скасування рейсу відповідальність за пасажира несе авіакомпанія. І саме вона має забезпечити харчування, готель та трансфер.

Тож туристам, які застрягли в Дубаї та понесли незаплановані витрати на проживання, харчування та трансфер тощо, юрист рекомендує:

Зберігати всі підтвердження витрат (чеки за проживання в готелі та харчування, квитанції за трансфери/таксі). Перевірити страховий поліс — деякі з них покривають витрати на випадок затримки рейсу, якщо не містять виключення у випадку воєнних дій. Написати претензію до авіаперевізника та туроператора та отримати офіційну відповідь.

Юрист зауважив, що як і туроператор, авіакомпанія також може відмовити у виплаті додаткової компенсації через форс-мажор. Проте базові витрати на проживання і харчування вони часто відшкодовують.

