Испорченный отпуск: кто должен компенсировать туристам расходы

Испорченный отпуск: кто должен компенсировать туристам расходы

Дата публикации 29 марта 2026 11:03
Гривны в конверте, улица в Дубае. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Недавно тысячи украинских туристов, которые находились в Дубае, оказались в ситуации, когда отпуск пошел не по плану из-за войны, которая вспыхнула на Ближнем Востоке. Отмененные авиарейсы вынудили людей самостоятельно решать вопросы проживания, трансферов и дополнительных расходов. В таких обстоятельствах особенно актуальным становится вопрос о том, имеет ли турист право на компенсацию, если оплаченный тур фактически не соответствует заявленным условиям.

О том, можно ли взыскать компенсацию с туроператора, рассказали специалисты сервиса Юристы.UA, передают Новини.LIVE.

За что отвечает туроператор в такой ситуации

Юрист Владислав Дерий пояснил, что в целом статья 20 Закона Украины "О туризме" предусматривает ответственность туроператора перед туристом за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на туристическое обслуживание. При этом исключением являются три случая:

  1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на туристическое обслуживание произошло по вине туриста.
  2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на туристическое обслуживание произошло по вине третьих лиц, не связанных с предоставлением услуг, указанных в договоре, и ни одна из сторон об их наступлении не знала и не могла знать заранее.
  3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на туристическое обслуживание произошло вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств или является результатом событий, которые туроператор (турагент) и другие субъекты туристической деятельности, предоставляющие туристические услуги, включенные в туристический продукт, не могли предвидеть.

Поэтому, как отметил юрист, согласно законодательству, действия туроператоров в ситуации вроде, когда туристы застряли в Дубае из-за войны, считаются вполне правомерными. Ведь начало боевых действий является классическим форс-мажором (обстоятельствами непреодолимой силы).

Можно ли взыскать компенсацию с туроператора через суд

По словам юриста, шансы на выигрыш в суде против туроператора в таких ситуациях крайне низкие.

Рассчитывать на положительное решение суда можно преимущественно в двух случаях:

  • если в договоре с туроператором прямо прописано полное возмещение расходов;
  • если при рассмотрении дела туроператор не сможет подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств соответствующим сертификатом (например, из-за закрытия воздушного пространства или отмены рейсов в связи с боевыми действиями).

В то же время, если туроператор докажет, что ситуация действительно была форс-мажорной, суды обычно становятся на его сторону, ведь невыполнение обязательств в таком случае произошло по причинам, которые не зависели от компании. В итоге турист рискует потратить время, нервы и деньги на судебные сборы без гарантии результата.

Кто должен компенсировать туристу расходы

Международные и украинские правила воздушных перевозок, как пояснил Дерий, предусматривают, что в случае задержки или отмены рейса ответственность за пассажира несет авиакомпания. И именно она должна обеспечить питание, гостиницу и трансфер.

Поэтому туристам, которые застряли в Дубае и понесли незапланированные расходы на проживание, питание и трансфер и т.д., юрист рекомендует:

  1. Сохранять все подтверждения расходов (чеки за проживание в отеле и питание, квитанции за трансферы/такси).
  2. Проверить страховой полис — некоторые из них покрывают расходы на случай задержки рейса, если не содержат исключения в случае военных действий.
  3. Написать претензию к авиаперевозчику и туроператору и получить официальный ответ.

Юрист отметил, что как и туроператор, авиакомпания также может отказать в выплате дополнительной компенсации из-за форс-мажора. Однако базовые расходы на проживание и питание они часто возмещают.

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
