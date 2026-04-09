Великдень-2026: Зібров розповів про святкування та що думає про ціни на продукти

Павло Зібров і великодній кошик. Фото: Новини.LIVE, PavloZibrov/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Вже 12 квітня християни східного обряду святкуватимуть одне із найважливіших свят у 2026 році — Великдень. Попри те, що вже п'ятий рік поспіль велике християнське свято українці зустрічають в умовах повномасшабної війни з Росією, віряни продовжують дотримуватися традицій. Не лишаються осторонь й українські зірки, серед яких і Павло Зібров.

Відомий співак в етері Ранок.LIVE розповів про святкування Великодня цього року.

Великдень у сім'ї Зібрових

За словами артиста, в його родині дотримуються Великоднього посту. Обмеження дозволяють скинути напередодні свята 2-3 кілограми.

"А потім тільки чекаєш, коли вже можна, і налітаєш на яйця, на паску, на ковбаски. Ну, ніби ти не їв все життя. Але це, мені здається, у кожного таке", — розповів Зібров.

Співак також звернув увагу на те, що подорожчали базові продукти, такі як м'ясо, яйця та хліб. Втім зізнався, що великодні кошики його родина не купляє.

"Все стало дорожче, це безумовно. Але народ наш, український, все одно десь заначку має, тому що до свята треба підготуватися", — сказав співак.

