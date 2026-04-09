Головна Життя Зібров сказав, як відсвяткує Великдень та чи відчув здорожчання продуктів

Зібров сказав, як відсвяткує Великдень та чи відчув здорожчання продуктів

Дата публікації: 9 квітня 2026 18:00
Великдень-2026: Зібров розповів про святкування та що думає про ціни на продукти
Павло Зібров і великодній кошик. Фото: Новини.LIVE, PavloZibrov/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Вже 12 квітня християни східного обряду святкуватимуть одне із найважливіших свят у 2026 році — Великдень. Попри те, що вже п'ятий рік поспіль велике християнське свято українці зустрічають в умовах повномасшабної війни з Росією, віряни продовжують дотримуватися традицій. Не лишаються осторонь й українські зірки, серед яких і Павло Зібров

Відомий співак в етері Ранок.LIVE розповів про святкування Великодня цього року.

Великдень у сім'ї Зібрових

За словами артиста, в його родині дотримуються Великоднього посту. Обмеження дозволяють скинути напередодні свята 2-3 кілограми. 

"А потім тільки чекаєш, коли вже можна, і налітаєш на яйця, на паску, на ковбаски. Ну, ніби ти не їв все життя. Але це, мені здається, у кожного таке", — розповів Зібров. 

Співак також звернув увагу на те, що подорожчали базові продукти, такі як м'ясо, яйця та хліб. Втім зізнався, що великодні кошики його родина не купляє.

"Все стало дорожче, це безумовно. Але народ наш, український, все одно десь заначку має, тому що до свята треба підготуватися", — сказав співак. 

Нагадаємо, відпочинок у Карпатах може бути не дуже дорогим. Наприклад, на Великдень-2026 можна знайти бюджетні варіанти проживання. Так, ще наприкінці березня туристам пропонували винаймати номери, у яких день відпочинку коштував 1 000 гривень. Найдешевший ж номер пропонували за ціною у 400 гривень за добу. 

Раніше Новини.LIVE розповідали про найкращі місця за кордоном для святкування Великодня. Туроператори пропонують напрямки за найвигіднішими цінами напередодні свята. Так, в українців є нагода відпочити, наприклад у Туреччині, в Польщі чи в Португалії не за усі гроші світу. Як писали Новини.LIVE, про 5 європейських міст, що дивують туристів. Вони є менш відомими за Париж чи Лондон, та їм вдалося зберегти свою ідентичність.

Павло Зібров прямий ефір Новини.LIVE Великдень 2026
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
