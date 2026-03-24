Великдень у Карпатах до 1 000 грн: варіанти для бюджетного відпочинку

Садиба в горах.

Карпати залишаються одним з найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Попри стереотипи про дорогий відпочинок в цій місцевості, навіть у святкові дні можна знайти бюджетні варіанти проживання. Зокрема на Великдень доступні номери вартістю до 1 000 грн за добу.

Новини.LIVE розповідають, у скільки обійдеться відпочинок в Карпатах на великодні свята та де шукати доступне житло.

Читайте також:

Де дешево відпочити в горах на Великдень

На маркетплейсі для бронювання житла Booking зараз доступно понад пів сотні варіантів для відпочинку вартістю до 1 000 грн за добу.

Найдешевша пропозиція — помешкання у Рахові, де бюджетний номер на двох обійдеться у 400 грн за ніч. У кімнаті є двоспальне ліжко та мінімум меблів. Кухня, ванна та туалет спільні на декілька номерів.

У Ясіні, що у самому серці Карпат неподалік відомих гірськолижних курортів Буковель та Драгобрат, двомісний номер можна винайняти за 500 грн/доба. До розпорядження гостей сад, тераса, спільна кухня, безплатна парковка на території помешкання та безплатний Wi-Fi.

Вартість номерів на Великдень у Карпатах. Фото: скриншот

В селі Усть-Чорна Закарпатської області доступні номери, устатковані балконом, звідки відкривається чарівний вид на гори, по 650 грн/доба. В усіх кімнатах є необхідні меблі, спільна ванна кімната з душем та феном.

По 700-800 грн/доба є також номери у Береговому, Квасах, Поляні, Солочині, Біласовиці, Міжгір’ї тощо.

Куди краще не їхати на відпочинок у 2026 році

Попри війну, локації, які рекомендовано оминати, розташовані не в Україні, а за кордоном. Йдеться про чотири напрямки:

Момбаса (Кенія) — погана інфраструктура, перевантажені дороги, засмічені пляжі та океан. Канарські острови — місцеве населення влаштовує протести проти великого напливу туристів. Мехіко (столиця Мексики) — тут місцеві жителі теж не надто радіють гостям з інших країн. Ф'юмічіно (Італія) — через активну розбудову інфраструктури для відпочивальників місцеве населення негативно налаштоване до туристів.

Навіть коротка відпустка в цих місцях може стати справжнім випробовуванням, тож для відпочинку у 2026 році краще обирати інші локації.

Раніше ми писали, про п’ять незвичайних туристичних напрямків, які здатні вразити навіть найдосвідченішого мандрівника. Великою перевагою цих місць є й те, що вони маловідомі, тож там мінімальна кількість відпочивальників.

Також дізнавайтеся, як бюджетно відпочити у Болгарії за системою "все включено". Вартість найдешевших пропозицій, включаючи проїзд автобусом, на сім днів становить близько 26 000 гривень за двох осіб.

Часті запитання

Як недорого відпочити в Буковелі?

Найдешевший варіант — бронювати житло в селах, які розташовані поруч з популярним гірськолижним курортом, як от Поляниця чи Яблуниця. Там можна знайти варіанти від 400 грн за добу.

Коли краще їхати в Карпати?

Любителям гірськолижного спорту — у грудні-березні. Тим, хто надає перевагу спокійному відпочинку та походам в гори, варто розглянути період квітня-травня. Для відпочинку біля водойм найкраща пора з червня по серпень. Хочете назбирати грибів та ягід — вирушайте до Карпат в осінні місяці.