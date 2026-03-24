Главная Жизнь Пасха в Карпатах до 1 000 грн: варианты для бюджетного отдыха

Пасха в Карпатах до 1 000 грн: варианты для бюджетного отдыха

Дата публикации 24 марта 2026 12:29
Усадьба в горах. Фото: Новини.LIVE

Карпаты остаются одним из самых популярных туристических направлений в Украине. Несмотря на стереотипы о дорогом отдыхе в этой местности, даже в праздничные дни можно найти бюджетные варианты проживания. В частности на Пасху доступны номера стоимостью до 1 000 грн в сутки.

Новини.LIVE рассказывают, во сколько обойдется отдых в Карпатах на пасхальные праздники и где искать доступное жилье.

Где дешево отдохнуть в горах на Пасху

На маркетплейсе для бронирования жилья Booking сейчас доступно более полусотни вариантов для отдыха стоимостью до 1 000 грн в сутки.

Самое дешевое предложение — жилье в Рахове, где бюджетный номер на двоих обойдется в 400 грн за ночь. В комнате есть двуспальная кровать и минимум мебели. Кухня, ванная и туалет общие на несколько номеров.

В Ясине, что в самом сердце Карпат недалеко от известных горнолыжных курортов Буковель и Драгобрат, двухместный номер можно снять за 500 грн/сутки. В распоряжении гостей сад, терраса, общая кухня, бесплатная парковка на территории помещения и бесплатный Wi-Fi.

Житло Карпати
Стоимость номеров на Пасху в Карпатах. Фото: скриншот

В селе Усть-Черная Закарпатской области доступны номера, оборудованные балконом, откуда открывается волшебный вид на горы, по 650 грн/сутки. Во всех комнатах есть необходимая мебель, общая ванная комната с душем и феном.

По 700-800 грн/сутки есть также номера в Береговом, Квасах, Поляне, Солочине, Беласовице, Межгорье и т.д.

Куда лучше не ехать на отдых в 2026 году

Несмотря на войну, локации, которые рекомендуется обходить стороной, расположены не в Украине, а за рубежом. Речь идет о четырех направлениях:

  1. Момбаса (Кения) — плохая инфраструктура, перегруженные дороги, замусоренные пляжи и океан.
  2. Канарские острова — местное население устраивает протесты против большого наплыва туристов.
  3. Мехико (столица Мексики) — здесь местные жители тоже не слишком радуются гостям из других стран.
  4. Фьюмичино (Италия) — из-за активного развития инфраструктуры для отдыхающих местное население негативно настроено к туристам.

Даже короткий отпуск в этих местах может стать настоящим испытанием, поэтому для отдыха в 2026 году лучше выбирать другие локации.

Ранее мы писали, о пяти необычных туристических направлениях, которые способны поразить даже самого опытного путешественника. Большим преимуществом этих мест является и то, что они малоизвестны, поэтому там минимальное количество отдыхающих.

Также узнавайте, как бюджетно отдохнуть в Болгарии по системе "все включено". Стоимость самых дешевых предложений, включая проезд автобусом, на семь дней составляет около 26 000 гривен за двух человек.

Частые вопросы

Как недорого отдохнуть в Буковеле?

Самый дешевый вариант — бронировать жилье в селах, которые расположены рядом с популярным горнолыжным курортом, таких как Поляница или Яблуница. Там можно найти варианты от 400 грн в сутки.

Когда лучше ехать в Карпаты?

Любителям горнолыжного спорта — в декабре-марте. Тем, кто предпочитает спокойный отдых и походы в горы, стоит рассмотреть период апреля-мая. Для отдыха у водоемов лучшая пора с июня по август. Хотите насобирать грибов и ягод — отправляйтесь в Карпаты в осенние месяцы.

отдых Карпаты Пасха цены
Виктория Федорив - Редактор
