Пасха в Карпатах до 1 000 грн: варианты для бюджетного отдыха
Карпаты остаются одним из самых популярных туристических направлений в Украине. Несмотря на стереотипы о дорогом отдыхе в этой местности, даже в праздничные дни можно найти бюджетные варианты проживания. В частности на Пасху доступны номера стоимостью до 1 000 грн в сутки.
Новини.LIVE рассказывают, во сколько обойдется отдых в Карпатах на пасхальные праздники и где искать доступное жилье.
Где дешево отдохнуть в горах на Пасху
На маркетплейсе для бронирования жилья Booking сейчас доступно более полусотни вариантов для отдыха стоимостью до 1 000 грн в сутки.
Самое дешевое предложение — жилье в Рахове, где бюджетный номер на двоих обойдется в 400 грн за ночь. В комнате есть двуспальная кровать и минимум мебели. Кухня, ванная и туалет общие на несколько номеров.
В Ясине, что в самом сердце Карпат недалеко от известных горнолыжных курортов Буковель и Драгобрат, двухместный номер можно снять за 500 грн/сутки. В распоряжении гостей сад, терраса, общая кухня, бесплатная парковка на территории помещения и бесплатный Wi-Fi.
В селе Усть-Черная Закарпатской области доступны номера, оборудованные балконом, откуда открывается волшебный вид на горы, по 650 грн/сутки. Во всех комнатах есть необходимая мебель, общая ванная комната с душем и феном.
По 700-800 грн/сутки есть также номера в Береговом, Квасах, Поляне, Солочине, Беласовице, Межгорье и т.д.
Куда лучше не ехать на отдых в 2026 году
Несмотря на войну, локации, которые рекомендуется обходить стороной, расположены не в Украине, а за рубежом. Речь идет о четырех направлениях:
- Момбаса (Кения) — плохая инфраструктура, перегруженные дороги, замусоренные пляжи и океан.
- Канарские острова — местное население устраивает протесты против большого наплыва туристов.
- Мехико (столица Мексики) — здесь местные жители тоже не слишком радуются гостям из других стран.
- Фьюмичино (Италия) — из-за активного развития инфраструктуры для отдыхающих местное население негативно настроено к туристам.
Даже короткий отпуск в этих местах может стать настоящим испытанием, поэтому для отдыха в 2026 году лучше выбирать другие локации.
Частые вопросы
Как недорого отдохнуть в Буковеле?
Самый дешевый вариант — бронировать жилье в селах, которые расположены рядом с популярным горнолыжным курортом, таких как Поляница или Яблуница. Там можно найти варианты от 400 грн в сутки.
Когда лучше ехать в Карпаты?
Любителям горнолыжного спорта — в декабре-марте. Тем, кто предпочитает спокойный отдых и походы в горы, стоит рассмотреть период апреля-мая. Для отдыха у водоемов лучшая пора с июня по август. Хотите насобирать грибов и ягод — отправляйтесь в Карпаты в осенние месяцы.
Читайте Новини.LIVE!