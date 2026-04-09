Главная Жизнь Зибров сказал, как празднует Пасху и почувствовал ли подорожание продуктов

Зибров сказал, как празднует Пасху и почувствовал ли подорожание продуктов

Дата публикации 9 апреля 2026 18:00
Пасха-2026: Зибров рассказал о праздновании и что думает о ценах на продукты
Павел Зибров и пасхальная корзина. Фото: Новини.LIVE, PavloZibrov/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 12 апреля христиане восточного обряда будут праздновать один из важнейших праздников в 2026 году — Пасху. Несмотря на то, что уже пятый год подряд это большой христианский праздник украинцы встречают в условиях полномасштабной войны с Россией, верующие продолжают придерживаться традиций. Не остаются в стороне и украинские звезды, среди которых и Павел Зибров.

Известный певец в эфире Ранок.LIVE рассказал о праздновании Пасхи в этом году.

Пасха в семье Зибровых

По словам артиста, в его семье придерживаются пасхального поста. Ограничения позволяют сбросить накануне праздника 2-3 килограмма.

"А потом только ждешь, когда уже можно, и налетаешь на яйца, на паску, на колбаски. Ну, будто ты не ел всю жизнь. Но это, мне кажется, у каждого такое", — рассказал Зибров.

Певец обратил внимание и на то, что подорожали базовые продукты, такие как мясо, яйца и хлеб. Впрочем признался, что пасхальные корзины его семья не покупает.

Читайте также:

"Все стало дороже, это безусловно. Но народ наш, украинский, все равно где-то заначка у него есть, ведь к празднику надо подготовиться", — сказал певец.

Что еще стоит знать

Напомним, отдых в Карпатах может быть не очень дорогим. Например, на Пасху-2026 можно найти бюджетные варианты проживания. Так, еще в конце марта туристам предлагали снимать номера, в которых день отдыха стоил 1 000 гривен. Самый дешевый же номер предлагали по цене в 400 гривен за сутки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о лучших местах за рубежом для празднования Пасхи. Туроператоры предлагают направления по самым выгодным ценам накануне праздника. Так, у украинцев есть возможность отдохнуть, например в Турции, в Польше или в Португалии не за все деньги мира. Как писали Новини.LIVE, о 5 европейских городах, которые удивляют туристов. Они менее известны, чем Париж или Лондон, и им удалось сохранить свою идентичность.

Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
