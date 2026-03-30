Водіям у Європі платять 25 000 євро за відмову від прав: умови програми

Найменша країна Європи, Мальта, запровадила програму "Схема повернення водійських прав". Вона передбачає відмову від водійського посвідчення на п’ять років. Водії, які на це погодяться, отримають винагороду 25 000 євро. Таким чином місцева влада намагається розв’язати проблему заторів на дорогах.

Про це пише видання Odditycentral, передають Новини.LIVE.

Як водію отримати винагороду

Програма орієнтована на молодь. Взяти участь у "Схемі повернення водійських прав", можуть водії, які:

не досягли віку 30 років;

проживають на Мальті щонайменше сім років;

мають водійські права щонайменше 12 місяців;

не мають призупинених або анульованих водійських прав.

Винагороду в сумі 25 000 євро учасникам програми виплачуватимуть протягом п’яти років рівними частинами — по 5 000 євро.

Якщо водій захоче припинити участь у програмі раніше спливання п’ятирічного терміну, він має повернути державі отримані гроші.

Про що варто знати водіям

Бюджет програми обмежений — Мальта виділила на це 5 000 000 євро. Тож участь в ній зможе взяти не більше 1 000 водіїв.

Важливий нюанс: після завершення програми, через п’ять років, посвідчення водіїв-учасників будуть вважатися недійсними. Щоб поновити право на водіння авто, треба буде пройти 15 годин уроків водіння та перездати відповідний іспит.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що одна з країн Європи пропонує винагороду у майже 28 000 євро за переїзд до старовинного гірського села. В цьому місці проживає всього дві сотні людей, і населення продовжує скорочуватися. Тож влада вирішила покращити демографічну ситуацію шляхом фінансової мотивації.

Також Новини.LIVE розповідали про цікавий експеримент, який пропонують людям в Італії. Винагороду у 400 євро, безплатні житло та продукти можуть отримати ті, хто погодиться провести один місяць в Альпах, на висоті 2 000 метрів на рівні моря. До участі у проєкті допускають лише здорових чоловіків та жінок віком від 18 до 40 років.

Часті питання

Скільки коштує отримати водійські права в Україні?

У сервісному центрі МВС за видачу посвідчення у 2026 році треба заплатити 608 грн. Повний курс навчання, включно з теоретичними та практичними заняттями, обійдеться від 36 000 до 50 000 грн.

Скільки разів можна здавати практичний іспит з водіння?

Кількість спроб необмежена. Але практичний іспит треба здати протягом двох років з дня завершення навчання в автошколі.