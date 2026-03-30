Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь Водителям в Европе платят 25 000 евро за отказ от прав: условия программы

Водителям в Европе платят 25 000 евро за отказ от прав: условия программы

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 18:05
Водителям в Европе платят 25 000 евро за отказ от прав: условия программы
Автомобили на дорогах Киева. Фото: Новини.LIVE

Самая маленькая страна Европы, Мальта, ввела программу "Схема возврата водительских прав". Она предусматривает отказ от водительского удостоверения на пять лет. Водители, которые на это согласятся, получат вознаграждение 25 000 евро. Таким образом местные власти пытаются решить проблему пробок на дорогах.

Об этом пишет издание Odditycentral, передают Новини.LIVE.

Как водителю получить вознаграждение

Программа ориентирована на молодежь. Принять участие в "Схеме возврата водительских прав", могут водители, которые:

  • не достигли возраста 30 лет;
  • проживают на Мальте не менее семи лет;
  • имеют водительские права не менее 12 месяцев;
  • не имеют приостановленных или аннулированных водительских прав.

Вознаграждение в сумме 25 000 евро участникам программы будут выплачивать в течение пяти лет равными частями — по 5 000 евро.

Если водитель захочет прекратить участие в программе раньше истечения пятилетнего срока, он должен вернуть государству полученные деньги.

О чем стоит знать водителям

Бюджет программы ограничен — Мальта выделила на это 5 000 000 евро. Поэтому участие в ней сможет принять не более 1 000 водителей.

Важный нюанс: после завершения программы, через пять лет, удостоверения водителей-участников будут считаться недействительными. Чтобы восстановить право на вождение авто, надо будет пройти 15 часов уроков вождения и пересдать соответствующий экзамен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что одна из стран Европы предлагает вознаграждение в почти 28 000 евро за переезд в старинное горное село. В этом месте проживает всего две сотни человек, и население продолжает сокращаться. Поэтому власти решили улучшить демографическую ситуацию путем финансовой мотивации.

Также Новини.LIVE рассказывали об интересном эксперименте, который предлагают людям в Италии. Вознаграждение в 400 евро, бесплатные жилье и продукты могут получить те, кто согласится провести один месяц в Альпах, на высоте 2 000 метров на уровне моря. К участию в проекте допускают только здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

Частые вопросы

Сколько стоит получить водительские права в Украине?

В сервисном центре МВД за выдачу удостоверения в 2026 году надо заплатить 608 грн. Полный курс обучения, включая теоретические и практические занятия, обойдется от 36 000 до 50 000 грн.

Сколько раз можно сдавать практический экзамен по вождению?

Количество попыток неограниченно. Но практический экзамен надо сдать в течение двух лет со дня завершения обучения в автошколе.

Европа водительское удостоверение государственные программы
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации