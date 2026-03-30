Водителям в Европе платят 25 000 евро за отказ от прав: условия программы

Автомобили на дорогах Киева.

Самая маленькая страна Европы, Мальта, ввела программу "Схема возврата водительских прав". Она предусматривает отказ от водительского удостоверения на пять лет. Водители, которые на это согласятся, получат вознаграждение 25 000 евро. Таким образом местные власти пытаются решить проблему пробок на дорогах.

Об этом пишет издание Odditycentral, передают Новини.LIVE.

Как водителю получить вознаграждение

Программа ориентирована на молодежь. Принять участие в "Схеме возврата водительских прав", могут водители, которые:

не достигли возраста 30 лет;

проживают на Мальте не менее семи лет;

имеют водительские права не менее 12 месяцев;

не имеют приостановленных или аннулированных водительских прав.

Вознаграждение в сумме 25 000 евро участникам программы будут выплачивать в течение пяти лет равными частями — по 5 000 евро.

Если водитель захочет прекратить участие в программе раньше истечения пятилетнего срока, он должен вернуть государству полученные деньги.

О чем стоит знать водителям

Бюджет программы ограничен — Мальта выделила на это 5 000 000 евро. Поэтому участие в ней сможет принять не более 1 000 водителей.

Важный нюанс: после завершения программы, через пять лет, удостоверения водителей-участников будут считаться недействительными. Чтобы восстановить право на вождение авто, надо будет пройти 15 часов уроков вождения и пересдать соответствующий экзамен.

Частые вопросы

Сколько стоит получить водительские права в Украине?

В сервисном центре МВД за выдачу удостоверения в 2026 году надо заплатить 608 грн. Полный курс обучения, включая теоретические и практические занятия, обойдется от 36 000 до 50 000 грн.

Сколько раз можно сдавать практический экзамен по вождению?

Количество попыток неограниченно. Но практический экзамен надо сдать в течение двух лет со дня завершения обучения в автошколе.