Віталіна Біблів: де грає актриса та які ціни на квитки

Актриса Виталина Библив. Фото: Instagram/vitalinabibliv

Популярна українська акторка Віталіна Біблів, що відома яскравами ролями в багатьох популярних фільмах та серіалах, грає у Київському театрі "Золоті ворота". У репертуарі театру є кілька постановок, де вона залучена у цьому сезоні. Більшість квитків на вистави вже розкуплено, але на деякі ще залишаються місця.

Редакція Новини.LIVE подивилася, скільки зараз коштують квитки на вистави за участю відомої актриси.

Чим відома Віталіна Біблів

Віталіна Біблів — українська акторка театру, кіно та телебачення. З 2015 року працює актрисою в Київському академічному театрі "Золоті ворота".

Лауреатка премії "Дзеркало Сцени 2019" як найхаризматичніша акторка. Володарка національної премії "Золота дзиґа".

Знялася в багатьох популярних українських фільмах та серілах. Особливу увагу критики звертають на фільм "Пісня пісень" режисерки Єви Нейман, де Біблів утілила єврейську матір. Стрічка була визнана найкращим фільмом Європи у 2012 році.

У 2009 році названа однією з 20 найкращий акторок України. З 2025 року має звання Заслуженої артистки України.

В яких виставах грає Віталіна Біблів

Задіяна у виставах: "Сталкери", "Слава Героям", "Фрекен Юлія", "Бери од жизні всьо", "Тату, ти мене любив?", "Білка, яка прожила 100 років" та інших.

Фрекен Юлія

Юлію зрадив її наречений. А зовсім поруч є інший чоловік, Ян, який не сміє наблизитися до Юлії, адже він лише слуга в домі її заможного батька.

Витончена естетська вистава про нетутешню красу пристрасті та світ любові очами чоловіка та жінки.

Квитки на цю виставу можна придбати за ціною від 300 до 600 гривень.

"Тату, ти мене любив?"

Це глибока психологічна вистава режисера Стаса Жиркова за п'єсою Дмитра Богословського, що досліджує складні сімейні стосунки, біль втрати, пам'ять та пошук відповіді на питання, яке не було озвучене за життя.

Насолодитися цією виставою у квітні та травні також можна за ціною від 300 до 600 гривень.

Сталкери

Специфічна комедія, де міф та реальність мають однакову силу, де радіоактивний гумор межує з правдою нашого життя. Забуті, нікому непотрібні люди, живуть собі десь у покинутому чорнобильському селі — чудернацька баба Пріся, її хвороблива донька Слава та придуркуватий онук Вовчик.

Квитки на цю виставу можна придбати за ціною від 150 до 550 гривень.

Білка, яка прожила 100 років

Це титулована моновистава режисера Стаса Жиркова. Сентиментальна сповідь фрекен Хільдур Бок, роль якої виконує Віталіна Біблів. Камерна історія про ціле століття життя, сповнене кохання, розчарувань, прийняття себе та пошуку щастя в дрібницях, розказана з гумором і щирістю

Квитки на цю виставу коштують 700 гривень.

Що ще цікаво знати глядачам

