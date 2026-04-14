Виталина Библив: где играет актриса и какие цены на билеты

Актриса Виталина Библив. Фото: Instagram/vitalinabibliv

Популярная украинская актриса Виталина Библив, известная своими яркими ролями во многих популярных фильмах и сериалах, играет в Киевском театре "Золотые ворота". В репертуаре театра есть несколько постановок, где она задействована в этом сезоне. Большинство билетов на спектакли уже раскуплено, но на некоторые еще остаются места.

Редакция Новини.LIVE изучила, сколько сейчас стоят билеты на спектакли с участием известной актрисы.

Чем известна Виталина Библив

Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. С 2015 года работает актрисой в Киевском академическом театре "Золотые ворота".

Лауреат премии "Зеркало Сцены 2019" как самая харизматичная актриса. Обладательница национальной премии "Золота дзига".

Снялась во множестве популярных украинских фильмах и сериалах. Особое внимание критики обращают на фильм "Песня песен" режиссера Евы Нейман, где Библив сыграла еврейскую мать. Лента была признана лучшим фильмом Европы в 2012 году.

В 2009 году названа одной из 20 лучших актрис Украины. С 2025 года имеет звание Заслуженной артистки Украины.

В каких спектаклях играет Виталина Библив

Задействована в спектаклях: "Сталкеры", "Слава Героям", "Фрекен Юлия", "Бери от жизни все", "Папа, ты меня любил?", "Белка, которая прожила 100 лет" и других.

Фрекен Юлия

Юлию предал ее жених. А совсем рядом есть другой мужчина Ян. Но он не смеет приблизиться к Юлии, ведь он лишь слуга в доме ее богатого отца.

Изящный эстетский спектакль о нездешней красоте страсти и мире любви глазами мужчины и женщины.

Билеты на этот спектакль можно приобрести по цене от 300 до 600 гривен.

"Папа, ты меня любил?"

Это глубокий психологический спектакль режиссера Стаса Жиркова по пьесе Дмитрия Богословского, исследующий сложные семейные отношения, боль утраты, память и поиск ответа на вопрос, который не был озвучен при жизни.

Насладиться этим спектаклем в апреле и мае также можно по цене от 300 до 600 гривен.

Сталкеры

Специфическая комедия, где миф и реальность имеют одинаковую силу, где радиоактивный юмор граничит с правдой нашей жизни. Забытые, никому ненужные люди, живут себе где-то в заброшенном чернобыльском селе — странная баба Прися, ее болезненная дочь Слава и придурковатый внук Вовчик.

Билеты на этот спектакль можно приобрести по цене от 150 до 550 гривен.

Белка, которая прожила 100 лет

Это титулованный моноспектакль режиссера Стаса Жиркова. Сентиментальная исповедь фрекен Хильдур Бок, роль которой исполняет Виталина Библив. Камерная история о целом веке жизни, полной любви, разочарований, принятия себя и поиска счастья в мелочах, рассказанная с юмором и искренностью

Билеты на этот спектакль стоят 700 гривен.

Что еще интересно знать зрителям

