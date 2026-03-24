Від 35 000 грн за тиждень: 10 найдешевших грецьких островів для відпочинку

Острів Кефалонія в Греції. Фото: Discover Greece

Греція завжди асоціюється з дорогим відпочинком, доступним далеко не кожному. Попри усталений стереотип, ця країна має, що запропонувати й тим, хто розраховує на бюджетний відпочинок. Тут є чимало островів з чистими пляжами, приємною атмосферою та помірними цінами на житло і їжу.

Про це розповіло видання Daily Mail, передають Новини.LIVE.

Найдоступніші острови у Греції

Найбільш доступним грецьким островом виявилася Кефалонія — вартість семиденного відпочинку тут становить близько 596 фунтів стерлінгів (35 000 грн) на одну людину.

Острів славиться білосніжними пляжами, прозорою бірюзовою водою, місцевими винами та архітектурою з венеціанськими мотивами. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів, які шукають більш спокійний і менш витратний формат відпочинку в Греції.

Другим у рейтингу став острів Лефкас із середньою ціною 606 фунтів стерлінгів (≈35 700 грн). Цей гірський острів приваблює мандрівників високими скелями, просторими зеленими ландшафтами, гальковими пляжами та атмосферними рибальськими поселеннями.

Третю позицію посів популярний Санторіні — приблизно 637 фунтів стерлінгів (≈37 500 грн) за тижневе проживання на людину. Попри репутацію дорогого курорту, острів із впізнаваною біло-блакитною архітектурою, вулканічними краєвидами та мальовничими селами все ще може запропонувати варіанти відпочинку за відносно помірною ціною.

Одразу за ним розташувався Міконос із показником близько 670 фунтів стерлінгів (≈39 500 грн) на людину. Дуже приємна ціна, зважаючи на імідж острова як одного з найрозкішніших і найдорожчих курортів країни.

П’яту сходинку посів Родос — відпочинок тут обійдеться в середньому у 689 фунтів стерлінгів (≈40 500 грн). Це четвертий за величиною острів Греції, який у 2025 році прийняв рекордні 1,28 мільйона туристів. Мандрівників приваблює поєднання середньовічної архітектури, колоритних сіл і насиченого нічного життя.

Далі у списку розташувався Крит із середньою ціною 768 фунтів стерлінгів (≈45 200 грн) за тиждень. За ним ідуть Корфу (822 фунти або близько 48 400 грн), Наксос (890 фунтів або ≈52 400 грн) та Кос (943 фунти або ≈55 500 грн). Замикає десятку Скіатос — близько 958 фунтів стерлінгів (≈56 400 грн) на людину.

Часті запитання

Скільки коштує путівка до Греції?

В середньому 30 000 грн на людину за тиждень з авіаперельотом. Кінцева вартість залежить від курорту, готелю, типу харчування, сезону та багатьох інших факторів.

Де дешево відпочити на морі за кордоном у 2026 році?

Бюджетний відпочинок пропонують Болгарія, Албанія, Чорногорія, Туреччина тощо. Щоб зекономити, краще їхати автобусом і обирати для відпочинку червень або вересень, у пікові місяці, як от липень та серпень, тур обійдеться дорожче.