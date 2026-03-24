Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Від 35 000 грн за тиждень: 10 найдешевших грецьких островів для відпочинку

Від 35 000 грн за тиждень: 10 найдешевших грецьких островів для відпочинку

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 15:45
Острів Кефалонія в Греції. Фото: Discover Greece

Греція завжди асоціюється з дорогим відпочинком, доступним далеко не кожному. Попри усталений стереотип, ця країна має, що запропонувати й тим, хто розраховує на бюджетний відпочинок. Тут є чимало островів з чистими пляжами, приємною атмосферою та помірними цінами на житло і їжу.

Про це розповіло видання Daily Mail, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Найдоступніші острови у Греції

Найбільш доступним грецьким островом виявилася Кефалонія — вартість семиденного відпочинку тут становить близько 596 фунтів стерлінгів (35 000 грн) на одну людину.

Острів славиться білосніжними пляжами, прозорою бірюзовою водою, місцевими винами та архітектурою з венеціанськими мотивами. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів, які шукають більш спокійний і менш витратний формат відпочинку в Греції.

Другим у рейтингу став острів Лефкас із середньою ціною 606 фунтів стерлінгів (≈35 700 грн). Цей гірський острів приваблює мандрівників високими скелями, просторими зеленими ландшафтами, гальковими пляжами та атмосферними рибальськими поселеннями.

Третю позицію посів популярний Санторіні — приблизно 637 фунтів стерлінгів (≈37 500 грн) за тижневе проживання на людину. Попри репутацію дорогого курорту, острів із впізнаваною біло-блакитною архітектурою, вулканічними краєвидами та мальовничими селами все ще може запропонувати варіанти відпочинку за відносно помірною ціною. 

Одразу за ним розташувався Міконос із показником близько 670 фунтів стерлінгів (≈39 500 грн) на людину. Дуже приємна ціна, зважаючи на імідж острова як одного з найрозкішніших і найдорожчих курортів країни.

П’яту сходинку посів Родос — відпочинок тут обійдеться в середньому у 689 фунтів стерлінгів (≈40 500 грн). Це четвертий за величиною острів Греції, який у 2025 році прийняв рекордні 1,28 мільйона туристів. Мандрівників приваблює поєднання середньовічної архітектури, колоритних сіл і насиченого нічного життя.

Далі у списку розташувався Крит із середньою ціною 768 фунтів стерлінгів (≈45 200 грн) за тиждень. За ним ідуть Корфу (822 фунти або близько 48 400 грн), Наксос (890 фунтів або ≈52 400 грн) та Кос (943 фунти або ≈55 500 грн). Замикає десятку Скіатос — близько 958 фунтів стерлінгів (≈56 400 грн) на людину.

Раніше ми розповідали про маловідоме місце в Іспанії, де на любителів спокійного відпочинку чекають тиша, океан і відчуття повної самотності. У багатьох воно часто асоціюється з Канарами, але без шуму, черг і переповнених пляжів. Водночас потрапити туди не так просто.

Також дізнавайтеся про справжній рай для туристів, який з’явився у Великій Британії.  Ця локація отримала ім'я короля Великої Британії Чарльза III, а сам монарх відвідав урочистості з нагоди її відкриття. 

Часті запитання

Скільки коштує путівка до Греції?

В середньому 30 000 грн на людину за тиждень з авіаперельотом. Кінцева вартість залежить від курорту, готелю, типу харчування, сезону та багатьох інших факторів.

Де дешево відпочити на морі за кордоном у 2026 році?

Бюджетний відпочинок пропонують Болгарія, Албанія, Чорногорія, Туреччина тощо. Щоб зекономити, краще їхати автобусом і обирати для відпочинку червень або вересень, у пікові місяці, як от липень та серпень, тур обійдеться дорожче. 

відпочинок Греція ціни
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації