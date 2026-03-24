От 35 000 грн за неделю: 10 самых дешевых греческих островов для отдыха

Остров Кефалония в Греции. Фото: Discover Greece

Греция всегда ассоциируется с дорогим отдыхом, доступным далеко не каждому. Несмотря на устоявшийся стереотип, этой стране есть, что предложить и тем, кто рассчитывает на бюджетный отдых. Здесь есть немало островов с чистыми пляжами, приятной атмосферой и умеренными ценами на жилье и еду.

Об этом рассказало издание Daily Mail, передают Новини.LIVE.

Самые доступные острова в Греции

Наиболее доступным греческим островом оказалась Кефалония — стоимость семидневного отдыха здесь составляет около 596 фунтов стерлингов (35 000 грн) на одного человека.

Остров славится белоснежными пляжами, прозрачной бирюзовой водой, местными винами и архитектурой с венецианскими мотивами. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, которые ищут более спокойный и менее затратный формат отдыха в Греции.

Вторым в рейтинге стал остров Лефкас со средней ценой 606 фунтов стерлингов (≈35 700 грн). Этот горный остров привлекает путешественников высокими скалами, просторными зелеными ландшафтами, галечными пляжами и атмосферными рыбацкими поселениями.

Третью позицию занял популярный Санторини — примерно 637 фунтов стерлингов (≈37 500 грн) за недельное проживание на человека. Несмотря на репутацию дорогого курорта, остров с узнаваемой бело-голубой архитектурой, вулканическими пейзажами и живописными деревнями все еще может предложить варианты отдыха по относительно умеренной цене.

Сразу за ним расположился Миконос с показателем около 670 фунтов стерлингов (≈39 500 грн) на человека. Очень приятная цена, учитывая имидж острова как одного из самых роскошных и дорогих курортов страны.

Пятую строчку занял Родос — отдых здесь обойдется в среднем в 689 фунтов стерлингов (≈40 500 грн). Это четвертый по величине остров Греции, который в 2025 году принял рекордные 1,28 миллиона туристов. Путешественников привлекает сочетание средневековой архитектуры, колоритных деревень и насыщенной ночной жизни.

Далее в списке расположился Крит со средней ценой 768 фунтов стерлингов (≈45 200 грн) за неделю. За ним следуют Корфу (822 фунта или около 48 400 грн), Наксос (890 фунтов или ≈52 400 грн) и Кос (943 фунта или ≈55 500 грн). Замыкает десятку Скиатос — около 958 фунтов стерлингов (≈56 400 грн) на человека.

Ранее мы рассказывали о малоизвестном месте в Испании, где любителей спокойного отдыха ждут тишина, океан и ощущение полного одиночества. У многих оно часто ассоциируется с Канарами, но без шума, очередей и переполненных пляжей. В то же время попасть туда не так просто.

Также узнавайте о настоящем рае для туристов, который появился в Великобритании. Эта локация получила имя короля Великобритании Чарльза III, а сам монарх посетил торжество по случаю ее открытия.

Частые вопросы

Сколько стоит путевка в Грецию?

В среднем 30 000 грн на человека за неделю с авиаперелетом. Конечная стоимость зависит от курорта, отеля, типа питания, сезона и многих других факторов.

Где дешево отдохнуть на море за границей в 2026 году?

Бюджетный отдых предлагают Болгария, Албания, Черногория, Турция и др. Чтобы сэкономить, лучше ехать автобусом и выбирать для отдыха июнь или сентябрь. В пиковые месяцы, такие как июль и август, тур обойдется дороже.