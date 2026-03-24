Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
От 35 000 грн за неделю: 10 самых дешевых греческих островов для отдыха

От 35 000 грн за неделю: 10 самых дешевых греческих островов для отдыха

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 15:45
От 35 000 грн за неделю: 10 самых дешевых греческих островов для отдыха
Остров Кефалония в Греции. Фото: Discover Greece

Греция всегда ассоциируется с дорогим отдыхом, доступным далеко не каждому. Несмотря на устоявшийся стереотип, этой стране есть, что предложить и тем, кто рассчитывает на бюджетный отдых. Здесь есть немало островов с чистыми пляжами, приятной атмосферой и умеренными ценами на жилье и еду.

Об этом рассказало издание Daily Mail, передают Новини.LIVE.

Самые доступные острова в Греции

Наиболее доступным греческим островом оказалась Кефалония — стоимость семидневного отдыха здесь составляет около 596 фунтов стерлингов (35 000 грн) на одного человека.

Остров славится белоснежными пляжами, прозрачной бирюзовой водой, местными винами и архитектурой с венецианскими мотивами. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, которые ищут более спокойный и менее затратный формат отдыха в Греции.

Вторым в рейтинге стал остров Лефкас со средней ценой 606 фунтов стерлингов (≈35 700 грн). Этот горный остров привлекает путешественников высокими скалами, просторными зелеными ландшафтами, галечными пляжами и атмосферными рыбацкими поселениями.

Третью позицию занял популярный Санторини — примерно 637 фунтов стерлингов (≈37 500 грн) за недельное проживание на человека. Несмотря на репутацию дорогого курорта, остров с узнаваемой бело-голубой архитектурой, вулканическими пейзажами и живописными деревнями все еще может предложить варианты отдыха по относительно умеренной цене.

Сразу за ним расположился Миконос с показателем около 670 фунтов стерлингов (≈39 500 грн) на человека. Очень приятная цена, учитывая имидж острова как одного из самых роскошных и дорогих курортов страны.

Пятую строчку занял Родос — отдых здесь обойдется в среднем в 689 фунтов стерлингов (≈40 500 грн). Это четвертый по величине остров Греции, который в 2025 году принял рекордные 1,28 миллиона туристов. Путешественников привлекает сочетание средневековой архитектуры, колоритных деревень и насыщенной ночной жизни.

Далее в списке расположился Крит со средней ценой 768 фунтов стерлингов (≈45 200 грн) за неделю. За ним следуют Корфу (822 фунта или около 48 400 грн), Наксос (890 фунтов или ≈52 400 грн) и Кос (943 фунта или ≈55 500 грн). Замыкает десятку Скиатос — около 958 фунтов стерлингов (≈56 400 грн) на человека.

Частые вопросы

Сколько стоит путевка в Грецию?

В среднем 30 000 грн на человека за неделю с авиаперелетом. Конечная стоимость зависит от курорта, отеля, типа питания, сезона и многих других факторов.

Где дешево отдохнуть на море за границей в 2026 году?

Бюджетный отдых предлагают Болгария, Албания, Черногория, Турция и др. Чтобы сэкономить, лучше ехать автобусом и выбирать для отдыха июнь или сентябрь. В пиковые месяцы, такие как июль и август, тур обойдется дороже.

отдых Греция цены
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации