Весняний Буковель дешевше, ніж здається: що пропонують туроператори

Весняний Буковель дешевше, ніж здається: що пропонують туроператори

Дата публікації: 10 квітня 2026 11:00
Дешевий відпочинок у Карпатах навесні: ціни та тури
Будинок в Карпатах. Фото: Новини.LIVE

Весняний відпочинок у мальовничих українських місцях може коштувати значно дешевше, ніж прийнято думати. Українські туроператори вже пропонують пакетні тури до Буковеля з виїздом із Києва від 12 тисяч гривень за двох. Йдеться про тижневий відпочинок без харчування, але з трансфером і проживанням.

Про те, як весною дешево відпочити в Україні,  розповіла сайту Новини.LIVE турагент Уляна Мельнік.

Дешеві тури в Карпати

Багато хто з украинців хотів би весною поїхати до Карпат і Буковелю, але в суспільстві існує думка, що вартість такого відпочинку висока. 

Водночас фахівці з туризму стверджують, що витрати можуть бути набагато меншими, але для цього корисно розглядати пакетні тури та не обмежуватися лише пошуком окремих готелів через інтернет.

Уляна Мельник навела приклад кількох недорогих готелів, де можна зупинитися буджетному туристу:

  • готель Comfort house 3* без харчування;
  • готель Blue mountain зі сніданками.

Останній варіант коштує лише 21 тисячу гривень за двох з проїздом із Києва.  

Втім, є ще дешевші варіанти:

"Є пакетні пропозиції від українських туроператорів в Буковель (автобус з Києва). Ціни починаються від 12 тис. грн за двох на 7 ночей плюс два дні в дорозі без харчування. Наприклад, готель Ольга 3* в Татарові. Звісно, обираючи готелі не в самому Буковелі, а поруч, можна трохи зекономити. Проте і в самому Буковелі є недорогі варіанти, які подалі від центру", — повідомила Уляна Мельник.

Доступні пропозиції від турагентств

Пропозиції від турагентств підтверджують ці слова.

Весняний Буковель дешевше, ніж здається: що пропонують тури - фото 1
Дешеві пропозиції відпочинку в Карпатах. Фото: скриншот


Наприклад, найдоступніші варіанти відпочинку в Карпатах на тиждень коштують всього 13 082 гривень на двох осіб без сніданку.  

Що ще варто знати туристам

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
