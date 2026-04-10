Дешевий відпочинок у Карпатах навесні: ціни та тури

Будинок в Карпатах. Фото: Новини.LIVE

Весняний відпочинок у мальовничих українських місцях може коштувати значно дешевше, ніж прийнято думати. Українські туроператори вже пропонують пакетні тури до Буковеля з виїздом із Києва від 12 тисяч гривень за двох. Йдеться про тижневий відпочинок без харчування, але з трансфером і проживанням.

Про те, як весною дешево відпочити в Україні, розповіла сайту Новини.LIVE турагент Уляна Мельнік.

Дешеві тури в Карпати

Багато хто з украинців хотів би весною поїхати до Карпат і Буковелю, але в суспільстві існує думка, що вартість такого відпочинку висока.

Водночас фахівці з туризму стверджують, що витрати можуть бути набагато меншими, але для цього корисно розглядати пакетні тури та не обмежуватися лише пошуком окремих готелів через інтернет.

Уляна Мельник навела приклад кількох недорогих готелів, де можна зупинитися буджетному туристу:

готель Comfort house 3* без харчування;

готель Blue mountain зі сніданками.

Останній варіант коштує лише 21 тисячу гривень за двох з проїздом із Києва.

Втім, є ще дешевші варіанти:

"Є пакетні пропозиції від українських туроператорів в Буковель (автобус з Києва). Ціни починаються від 12 тис. грн за двох на 7 ночей плюс два дні в дорозі без харчування. Наприклад, готель Ольга 3* в Татарові. Звісно, обираючи готелі не в самому Буковелі, а поруч, можна трохи зекономити. Проте і в самому Буковелі є недорогі варіанти, які подалі від центру", — повідомила Уляна Мельник.

Доступні пропозиції від турагентств

Пропозиції від турагентств підтверджують ці слова.

Дешеві пропозиції відпочинку в Карпатах. Фото: скриншот



Наприклад, найдоступніші варіанти відпочинку в Карпатах на тиждень коштують всього 13 082 гривень на двох осіб без сніданку.

Що ще варто знати туристам

Раніше Новини.LIVE розповідали про 10 курортів, куди поїдуть блогери замість Дубая. Війна на Близькому Сході внесла корективи в подорожі, тож світові блогери, що звикли до розкоші, змушені шукати альтернативу.

Також Новини.LIVE писали про 9 найдивніших місць у Польщі. За межами популярних туристичних маршрутів є по-справжньому дивовижні місця, які мають неземний або футуристичний вигляд.

Ще Новини.LIVE детально повідомляли про п'ять весняних європейських напрямків на острови — для тих, хто не хоче стикатися з натовпом туристів у 2026 році.