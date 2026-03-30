Найзагадковіші місця України: 7 пам’яток з містичною історією (фото)

Україна має чимало історичних пам’яток, але деякі з них відомі не лише архітектурою чи подіями минулого, а й моторошними легендами. Замки, старовинні форти, ліси та навіть лікарні оповиті історіями про привидів, дивні явища та незрозумілі події, які місцеві жителі переказують десятиліттями.

Про сім наймістичніших пам’яток України розповіло видання Tripmydream, передають Новини.LIVE.

Підгорецький замок, Львівська область

Одна з найвідоміших пам’яток архітектури XVII століття давно має репутацію містичного місця. За легендами, ще з XVIII століття люди, які залишалися тут на ніч, розповідали про появу загадкового привида — жінки у білому вбранні, яку нібито можна побачити в темних коридорах будівлі.

Підгорецький замок, Львівська область. Фото: Клуб Мандрівників

Тараканівський форт, Рівненська область

Сьогодні від цієї фортеці залишилися лише руїни, проте вони досі приваблюють любителів містики. За однією з легенд, під час Другої світової війни німці нібито проводили тут експерименти із секретною зброєю. Інша історія розповідає, що на початку ХХ століття в цих підземеллях безслідно зник загін НКВС. Місцеві жителі інколи говорять, що чули тут дивні звуки, схожі на постріли або голоси, а також бачили незрозумілі тіні.

Тараканівський форт, Рівненська область. Фото: Історична Волинь

Домініканський собор, Львів

Бароковий храм, зведений у 1764 році за кошти Юзефа Потоцького, сьогодні належить греко-католицькій громаді. Проте з ним пов’язані й численні моторошні історії. Очевидці розповідають, що вночі тут нібито чути спів невидимого хору, з бібліотечних полиць самі по собі падають книги, а з однієї замурованої кімнати доноситься звук друкарської машинки.

Домініканський собор, Львів. Фото: Zabytki.in.ua

Садиба Людини-вовка, Одеська область

Маєток, збудований у середині XIX століття генерал-майором Василем Дубецьким, пізніше належав Сергію Панкеєву. Він увійшов в історію як "людина-вовк". Чоловік страждав на сильні фобії та нічні кошмари. Саме в цьому будинку йому приснився сон про білих вовків, які нібито дивилися на нього й подавали сигнали очима. Після цього Панкеєв до кінця життя був переконаний, що має зв’язок із вовками.

Садиба Людини-вовка, Одеська область. Фото: Україна Інкогніта

Галявина Громовище, Житомирська область

На перший погляд, це звичайна лісова галявина, але вона має недобру славу. Під час грози сюди часто влучають блискавки, і за словами місцевих, за багато років їх жертвами стали кілька людей. Інколи вночі над поляною з’являється загадкове світіння, після чого в небо підіймається яскравий промінь. Ті, хто опинявся тут, говорять про дивні відчуття — раптове погіршення настрою та самопочуття.

Галявина Громовище, Житомирська область. Фото: Zruchno.travel

Вінницька психіатрична лікарня, Вінниця

Історія цього медичного закладу має багато похмурих сторінок. У минулому тут використовували доволі жорсткі методи лікування: кровопускання, п’явки, опіки, голодування та інші процедури. Пацієнтів могли приковувати ременями або навіть кайданами. Через такі практики багато людей не переживали лікування. У радянські часи до лікарні також могли потрапляти цілком здорові люди, які були небажаними для влади — так діяла так звана каральна психіатрія.

Вінницька психіатрична лікарня. Фото: ЯВинничанин

Лиса Гора, Київ

Це місце давно має репутацію одного з наймістичніших у столиці. У давнину тут проводили обряди язичники, пізніше частина території належала Печерському монастирю. У різні періоди тут розміщувалися фортифікаційні споруди, гарнізонна в’язниця та військовий завод.

Сьогодні Лиса Гора є природним парком, однак багато відвідувачів кажуть, що в густому лісі виникає відчуття, ніби за ними хтось спостерігає. У деяких історичних документах навіть згадуються рапорти німецьких солдатів, які описували тут дивні явища.

Лиса Гора, Київ. Фото: Вікіпедія

