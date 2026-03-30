Самые загадочные места Украины: 7 достопримечательностей с мистической историей (фото)

Украина имеет немало исторических памятников, но некоторые из них известны не только архитектурой или событиями прошлого, но и жуткими легендами. Замки, старинные форты, леса и даже больницы окутаны историями о привидениях, странных явлениях и непонятных событиях, которые местные жители пересказывают десятилетиями.

О семи самых мистических достопримечательностях Украины рассказало издание Tripmydream, передают Новини.LIVE.

Подгорецкий замок, Львовская область

Один из самых известных памятников архитектуры XVII века давно имеет репутацию мистического места. По легендам, еще с XVIII века люди, которые оставались здесь на ночь, рассказывали о появлении загадочного призрака — женщины в белом наряде, которую якобы можно увидеть в темных коридорах здания.

Таракановский форт, Ровенская область

Сегодня от этой крепости остались лишь руины, однако они до сих пор привлекают любителей мистики. По одной из легенд, во время Второй мировой войны немцы якобы проводили здесь эксперименты с секретным оружием. Другая история рассказывает, что в начале ХХ века в этих подземельях бесследно исчез отряд НКВД. Местные жители иногда говорят, что слышали здесь странные звуки, похожие на выстрелы или голоса, а также видели непонятные тени.

Доминиканский собор, Львов

Барочный храм, возведенный в 1764 году на средства Юзефа Потоцкого, сегодня принадлежит греко-католической общине. Однако с ним связаны и многочисленные жуткие истории. Очевидцы рассказывают, что ночью здесь якобы слышно пение невидимого хора, с библиотечных полок сами по себе падают книги, а из одной замурованной комнаты доносится звук печатной машинки.

Усадьба Человека-волка, Одесская область

Имение, построенное в середине XIX века генерал-майором Василием Дубецким, позже принадлежало Сергею Панкееву. Он вошел в историю как "человек-волк". Мужчина страдал сильными фобиями и ночными кошмарами. Именно в этом доме ему приснился сон о белых волках, которые якобы смотрели на него и подавали сигналы глазами. После этого Панкеев до конца жизни был убежден, что имеет связь с волками.

Поляна Громовище, Житомирская область

На первый взгляд, это обычная лесная поляна, но она имеет недобрую славу. Во время грозы сюда часто попадают молнии, и по словам местных, за много лет их жертвами стали несколько человек. Иногда ночью над поляной появляется загадочное свечение, после чего в небо поднимается яркий луч. Те, кто оказывался здесь, говорят о странных ощущениях — внезапное ухудшение настроения и самочувствия.

Винницкая психиатрическая больница, Винница

История этого медицинского учреждения имеет много мрачных страниц. В прошлом здесь использовали довольно жесткие методы лечения: кровопускание, пиявки, ожоги, голодание и другие процедуры. Пациентов могли приковывать ремнями или даже кандалами. Из-за таких практик многие люди не переживали лечения. В советские времена в больницу также могли попадать вполне здоровые люди, которые были нежелательными для власти — так действовала так называемая карательная психиатрия.

Лысая Гора, Киев

Это место давно имеет репутацию одного из самых мистических в столице. В древности здесь проводили обряды язычники, позже часть территории принадлежала Печерскому монастырю. В разные периоды здесь размещались фортификационные сооружения, гарнизонная тюрьма и военный завод.

Сегодня Лысая Гора является природным парком, однако многие посетители говорят, что в густом лесу возникает ощущение, будто за ними кто-то наблюдает. В некоторых исторических документах даже упоминаются рапорты немецких солдат, которые описывали здесь странные явления.

