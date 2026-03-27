Новий Instagram-рай: 10 курортів, куди поїдуть блогери замість Дубая (фото)

Дубай завжди був улюбленим місцем відпочинку знаменитостей та заможних людей з усього світу. Instagram-блогери стікалися туди ще й пошуках контенту, який приносив їм непоганий дохід. Проте війна на Близькому Сході внесла свої корективи, тож інфлюєнсери змушені шукати альтернативу ОАЕ.

Про 10 найкращих місць для роботи та відпочинку творців контенту, інфлюенсерів та онлайн-зірок розповіло видання Daily Mail, передають Новини.LIVE.

Кайманові острови

Ця британська заморська територія приваблює розслабленим і водночас яскравим стилем життя: вечірки на яхтах, теплий клімат і відчуття безпеки створюють ідеальну атмосферу для відпочинку й життя. Додатковий бонус — практично повна відсутність основних зборів: тут не стягують податок на прибуток, доходи, капітал чи спадщину.

Кайманові острови. Фото: Unsplash

Бермудські острови

Регіон асоціюється з високим рівнем безпеки та комфорту. Важливою перевагою є й податкові пільги. Туристи можуть перебувати тут без візи до 180 днів протягом року, але обов’язковою умовою залишається наявність зворотного квитка.

Бермудські острови. Фото: Unsplash

Пуерто-Рико

Острів давно став магнітом для заможних іноземців і знаменитостей — багато в чому завдяки вигідним податковим умовам і порівняно доступному рівню життя. Втім, зростання популярності має і зворотний бік: місцеві мешканці дедалі частіше критикують наплив багатих приїжджих через джентрифікацію та витіснення корінного населення.

Пуерто-Рико. Фото: Unsplash

Куала-Лумпур, Малайзія

Столиця Малайзії ще кілька років тому очолила рейтинги найкращих міст для експатів. Іноземці високо оцінюють доступність життя, культурне різноманіття та відносно недороге житло. Відтоді місто лише зміцнило свої позиції як привабливий напрямок для інфлюенсерів.

Куала-Лумпур. Фото: Unsplash

Балі, Індонезія

Острів закріпив за собою статус глобального центру для творців контенту. Туристичний потік тут стрімко зростає — лише за один рік Балі приймає мільйони іноземців. Місцева атмосфера, природа та розвинена інфраструктура продовжують приваблювати як туристів, так і тих, хто вирішує залишитися надовго.

Балі. Фото: Unsplash

Маямі, США

Це місто стало синонімом розкішного відпочинку: тут зосереджені топові готелі, а сонячна погода тримається майже цілий рік. Водночас репутація Маямі неоднозначна: одні вважають його гастрономічною та культурною столицею з унікальною архітектурою, інші — місцем демонстративної розкоші та показного багатства.

Маямі. Фото: Unsplash

Шанхай, Китай

Мегаполіс поєднує ультрасучасну архітектуру та атмосферу великого фінансового центру. Хмарочоси, доглянуті вулиці й масштабні торгові комплекси створюють відчуття міста майбутнього. Набережна Вайтань із колоніальними будівлями та розкішні молли роблять Шанхай привабливим для експатів і шопінгу.

Шанхай. Фото: Unsplash

Монако

Крихітне князівство давно стало символом багатства й елітного життя. Тут зосереджені люксові готелі, бутики, ресторани зі зірками Мішлен і легендарні казино. Монако також відоме рекордною концентрацією мільйонерів і популярністю серед знаменитостей та бізнес-еліти.

Монако. Фото: Unsplash

Чарльстон, Південна Кароліна

Місто, відоме своїм романтичним шармом і кінематографічними пейзажами, приваблює дедалі більше творців контенту. Його атмосфера, архітектура та затишок змушують багатьох не просто приїжджати, а залишатися тут жити.

Чарльстон. Фото: Unsplash

Байрон-Бей, Австралія

Сідней і Мельбурн стали надто дорогими, тож інфлюенсери звертають увагу на Байрон-Бей. Це місце поєднує пляжну естетику, творчу атмосферу та розслаблений стиль життя. Популярність курорту настільки зросла, що навіть стала темою для серіалу про життя блогерів.

Байрон-Бей. Фото: Unsplash

Чорногорія

Адріатичне узбережжя країни вражає природою — особливо Боко-Которська затока з її гірськими пейзажами. Поєднання яхтового способу життя, нової архітектури та відносної доступності робить регіон дедалі популярнішим серед блогерів та знаменитостей.

Чорногорія. Фото: Unsplash

Макао, Китай

Цей регіон часто називають "азійським Лас-Вегасом" через розвинену індустрію казино. Тут дозволені азартні ігри, що приваблює любителів нічного життя. До цього додаються масштабні розваги та яскрава архітектура у стилі "чим більше — тим краще".

Макао. Фото: Unsplash

Панама-Сіті, Панама

Столиця Панами — один із найдинамічніших мегаполісів Центральної Америки. Розвинена економіка, тропічний клімат і доступ до пляжів роблять його привабливим для експатів, які шукають поєднання бізнес-можливостей і комфортного життя.

Панама-Сіті. Фото: Unsplash

Раніше Новини.LIVE розповідали про маловідомий напрямок в Іспанії, який набирає популярність завдяки недоторканій природі та майже повною відсутністю туристів. Це місце порівнюють з Канарами, але без переповнених пляжів та зайвого галасу.

Також Новини.LIVE писали про 10 грецьких островів, де можна відпочити за 35 000 грн на тиждень. Бюджетні курорти здивують чистими пляжами, приємною атмосферою та помірними цінами на житло і їжу.

