Новый Instagram-рай: 10 курортов, куда поедут блогеры вместо Дубая (фото)
Дубай всегда был излюбленным местом отдыха знаменитостей и состоятельных людей со всего мира. Instagram-блогеры стекались туда еще и в поисках контента, который приносил им неплохой доход. Однако война на Ближнем Востоке внесла свои коррективы, поэтому инфлюенсеры вынуждены искать альтернативу ОАЭ.
О 10 лучших местах для работы и отдыха создателей контента, инфлюенсеров и онлайн-звезд рассказало издание Daily Mail, передают Новини.LIVE.
Каймановы острова
Эта британская заморская территория привлекает расслабленным и одновременно ярким стилем жизни: вечеринки на яхтах, теплый климат и ощущение безопасности создают идеальную атмосферу для отдыха и жизни. Дополнительный бонус — практически полное отсутствие основных сборов: здесь не взимают налог на прибыль, доходы, капитал или наследство.
Бермудские острова
Регион ассоциируется с высоким уровнем безопасности и комфорта. Важным преимуществом являются и налоговые льготы. Туристы могут находиться здесь без визы до 180 дней в течение года, но обязательным условием остается наличие обратного билета.
Пуэрто-Рико
Остров давно стал магнитом для состоятельных иностранцев и знаменитостей — во многом благодаря выгодным налоговым условиям и сравнительно доступному уровню жизни. Впрочем, рост популярности имеет и обратную сторону: местные жители все чаще критикуют наплыв богатых приезжих из-за джентрификации и вытеснения коренного населения.
Куала-Лумпур, Малайзия
Столица Малайзии еще несколько лет назад возглавила рейтинги лучших городов для экспатов. Иностранцы высоко оценивают доступность жизни, культурное многообразие и относительно недорогое жилье. С тех пор город только укрепил свои позиции как привлекательное направление для инфлюенсеров.
Бали, Индонезия
Остров закрепил за собой статус глобального центра для создателей контента. Туристический поток здесь стремительно растет — только за один год Бали принимает миллионы иностранцев. Местная атмосфера, природа и развитая инфраструктура продолжают привлекать как туристов, так и тех, кто решает остаться надолго.
Майами, США
Этот город стал синонимом роскошного отдыха: здесь сосредоточены топовые отели, а солнечная погода держится почти круглый год. В то же время репутация Майами неоднозначна: одни считают его гастрономической и культурной столицей с уникальной архитектурой, другие — местом демонстративной роскоши и показного богатства.
Шанхай, Китай
Мегаполис сочетает ультрасовременную архитектуру и атмосферу крупного финансового центра. Небоскребы, ухоженные улицы и масштабные торговые комплексы создают ощущение города будущего. Набережная Вайтань с колониальными зданиями и роскошные моллы делают Шанхай привлекательным для экспатов и шопинга.
Монако
Крошечное княжество давно стало символом богатства и элитной жизни. Здесь сосредоточены люксовые отели, бутики, рестораны со звездами Мишлен и легендарные казино. Монако также известно рекордной концентрацией миллионеров и популярностью среди знаменитостей и бизнес-элиты.
Чарльстон, Южная Каролина
Город, известный своим романтическим шармом и кинематографическими пейзажами, привлекает все больше создателей контента. Его атмосфера, архитектура и уют заставляют многих не просто приезжать, а оставаться здесь жить.
Байрон-Бей, Австралия
Сидней и Мельбурн стали слишком дорогими, поэтому инфлюенсеры обращают внимание на Байрон-Бей. Это место сочетает пляжную эстетику, творческую атмосферу и расслабленный стиль жизни. Популярность курорта настолько возросла, что даже стала темой для сериала о жизни блогеров.
Черногория
Адриатическое побережье страны поражает природой - особенно Боко-Которский залив с его горными пейзажами. Сочетание яхтенного образа жизни, новой архитектуры и относительной доступности делает регион все более популярным среди блогеров и знаменитостей.
Макао, Китай
Этот регион часто называют "азиатским Лас-Вегасом" из-за развитой индустрии казино. Здесь разрешены азартные игры, что привлекает любителей ночной жизни. К этому добавляются масштабные развлечения и яркая архитектура в стиле "чем больше — тем лучше".
Панама-Сити, Панама
Столица Панамы — один из самых динамичных мегаполисов Центральной Америки. Развитая экономика, тропический климат и доступ к пляжам делают его привлекательным для экспатов, которые ищут сочетание бизнес-возможностей и комфортной жизни.
