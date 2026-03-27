Новый Instagram-рай: 10 курортов, куда поедут блогеры вместо Дубая (фото)

Дубай всегда был излюбленным местом отдыха знаменитостей и состоятельных людей со всего мира. Instagram-блогеры стекались туда еще и в поисках контента, который приносил им неплохой доход. Однако война на Ближнем Востоке внесла свои коррективы, поэтому инфлюенсеры вынуждены искать альтернативу ОАЭ.

О 10 лучших местах для работы и отдыха создателей контента, инфлюенсеров и онлайн-звезд рассказало издание Daily Mail, передают Новини.LIVE.

Каймановы острова

Эта британская заморская территория привлекает расслабленным и одновременно ярким стилем жизни: вечеринки на яхтах, теплый климат и ощущение безопасности создают идеальную атмосферу для отдыха и жизни. Дополнительный бонус — практически полное отсутствие основных сборов: здесь не взимают налог на прибыль, доходы, капитал или наследство.

Бермудские острова

Регион ассоциируется с высоким уровнем безопасности и комфорта. Важным преимуществом являются и налоговые льготы. Туристы могут находиться здесь без визы до 180 дней в течение года, но обязательным условием остается наличие обратного билета.

Пуэрто-Рико

Остров давно стал магнитом для состоятельных иностранцев и знаменитостей — во многом благодаря выгодным налоговым условиям и сравнительно доступному уровню жизни. Впрочем, рост популярности имеет и обратную сторону: местные жители все чаще критикуют наплыв богатых приезжих из-за джентрификации и вытеснения коренного населения.

Куала-Лумпур, Малайзия

Столица Малайзии еще несколько лет назад возглавила рейтинги лучших городов для экспатов. Иностранцы высоко оценивают доступность жизни, культурное многообразие и относительно недорогое жилье. С тех пор город только укрепил свои позиции как привлекательное направление для инфлюенсеров.

Бали, Индонезия

Остров закрепил за собой статус глобального центра для создателей контента. Туристический поток здесь стремительно растет — только за один год Бали принимает миллионы иностранцев. Местная атмосфера, природа и развитая инфраструктура продолжают привлекать как туристов, так и тех, кто решает остаться надолго.

Майами, США

Этот город стал синонимом роскошного отдыха: здесь сосредоточены топовые отели, а солнечная погода держится почти круглый год. В то же время репутация Майами неоднозначна: одни считают его гастрономической и культурной столицей с уникальной архитектурой, другие — местом демонстративной роскоши и показного богатства.

Шанхай, Китай

Мегаполис сочетает ультрасовременную архитектуру и атмосферу крупного финансового центра. Небоскребы, ухоженные улицы и масштабные торговые комплексы создают ощущение города будущего. Набережная Вайтань с колониальными зданиями и роскошные моллы делают Шанхай привлекательным для экспатов и шопинга.

Монако

Крошечное княжество давно стало символом богатства и элитной жизни. Здесь сосредоточены люксовые отели, бутики, рестораны со звездами Мишлен и легендарные казино. Монако также известно рекордной концентрацией миллионеров и популярностью среди знаменитостей и бизнес-элиты.

Чарльстон, Южная Каролина

Город, известный своим романтическим шармом и кинематографическими пейзажами, привлекает все больше создателей контента. Его атмосфера, архитектура и уют заставляют многих не просто приезжать, а оставаться здесь жить.

Байрон-Бей, Австралия

Сидней и Мельбурн стали слишком дорогими, поэтому инфлюенсеры обращают внимание на Байрон-Бей. Это место сочетает пляжную эстетику, творческую атмосферу и расслабленный стиль жизни. Популярность курорта настолько возросла, что даже стала темой для сериала о жизни блогеров.

Черногория

Адриатическое побережье страны поражает природой - особенно Боко-Которский залив с его горными пейзажами. Сочетание яхтенного образа жизни, новой архитектуры и относительной доступности делает регион все более популярным среди блогеров и знаменитостей.

Макао, Китай

Этот регион часто называют "азиатским Лас-Вегасом" из-за развитой индустрии казино. Здесь разрешены азартные игры, что привлекает любителей ночной жизни. К этому добавляются масштабные развлечения и яркая архитектура в стиле "чем больше — тем лучше".

Панама-Сити, Панама

Столица Панамы — один из самых динамичных мегаполисов Центральной Америки. Развитая экономика, тропический климат и доступ к пляжам делают его привлекательным для экспатов, которые ищут сочетание бизнес-возможностей и комфортной жизни.

