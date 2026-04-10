Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Весенний Буковель дешевле, чем кажется: что предлагают туроператоры

Весенний Буковель дешевле, чем кажется: что предлагают туроператоры

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 11:00
Дешевый отдых в Карпатах весной: цены и туры
Дом в Карпатах. Фото: Новини.LIVE

Весенний отдых в живописных украинских местах может стоить значительно дешевле, чем принято думать. Украинские туроператоры уже предлагают пакетные туры в Буковель с выездом из Киева от 12 тысяч гривен за двоих. Речь идет о недельном отдыхе без питания, но с трансфером и проживанием.

О том, как весной дешево отдохнуть в Украине, рассказала сайту Новини.LIVE турагент Ульяна Мельник.

Дешевые туры в Карпаты

Многие украинцы хотели бы весной поехать в Карпаты и Буковель, но в обществе бытует мнение, что стоимость такого отдыха очень высока.

В то же время специалисты по туризму утверждают, что расходы могут быть намного меньше, но для этого полезно рассматривать пакетные туры и не ограничиваться лишь поиском отдельных отелей через интернет.

Ульяна Мельник привела пример нескольких недорогих отелей, где можно остановиться бюджетному туристу:

  • отель Comfort house 3* без питания;
  • отель Blue mountain с завтраками.

Последний вариант стоит всего 21 тысячу гривен за двоих с проездом из Киева.

Впрочем, есть еще более дешевые варианты:

"Есть пакетные предложения от украинских туроператоров в Буковель (автобус из Киева). Цены начинаются от 12 тыс. грн за двоих на 7 ночей плюс два дня в пути без питания. Например, отель Ольга 3* в Татарове. Конечно, выбирая отели не в самом Буковеле, а рядом, можно немного сэкономить. Однако и в самом Буковеле есть недорогие варианты, которые подальше от центра", — сообщила Ульяна Мельник.

Доступные предложения от турагентств

Предложения от турагентств подтверждают эти слова.

Дешевые предложения отдыха в Карпатах. Фото: скриншот


Например, самые доступные варианты отдыха в Карпатах на неделю стоят всего 13 082 гривен на двух человек без завтрака.

Что еще стоит знать туристам

Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации