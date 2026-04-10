Дешевый отдых в Карпатах весной: цены и туры

Весенний Буковель дешевле, чем кажется: что предлагают туроператоры
Весенний отдых в живописных украинских местах может стоить значительно дешевле, чем принято думать. Украинские туроператоры уже предлагают пакетные туры в Буковель с выездом из Киева от 12 тысяч гривен за двоих. Речь идет о недельном отдыхе без питания, но с трансфером и проживанием.
О том, как весной дешево отдохнуть в Украине, рассказала сайту Новини.LIVE турагент Ульяна Мельник.
Дешевые туры в Карпаты
Многие украинцы хотели бы весной поехать в Карпаты и Буковель, но в обществе бытует мнение, что стоимость такого отдыха очень высока.
В то же время специалисты по туризму утверждают, что расходы могут быть намного меньше, но для этого полезно рассматривать пакетные туры и не ограничиваться лишь поиском отдельных отелей через интернет.
Ульяна Мельник привела пример нескольких недорогих отелей, где можно остановиться бюджетному туристу:
- отель Comfort house 3* без питания;
- отель Blue mountain с завтраками.
Последний вариант стоит всего 21 тысячу гривен за двоих с проездом из Киева.
Впрочем, есть еще более дешевые варианты:
"Есть пакетные предложения от украинских туроператоров в Буковель (автобус из Киева). Цены начинаются от 12 тыс. грн за двоих на 7 ночей плюс два дня в пути без питания. Например, отель Ольга 3* в Татарове. Конечно, выбирая отели не в самом Буковеле, а рядом, можно немного сэкономить. Однако и в самом Буковеле есть недорогие варианты, которые подальше от центра", — сообщила Ульяна Мельник.
Доступные предложения от турагентств
Предложения от турагентств подтверждают эти слова.
Например, самые доступные варианты отдыха в Карпатах на неделю стоят всего 13 082 гривен на двух человек без завтрака.
Что еще стоит знать туристам
