Від загадкових лісів до незвичних споруд: 9 місць Польщі, що дивують навіть місцевих (фото)

У більшості туристів та навіть місцевих жителів Польща асоціюється з історичними містами, старовинними замками та затишними європейськими вуличками. Проте за межами популярних маршрутів ховаються місця, які здатні по-справжньому здивувати. Деякі з них мають такий вигляд, ніби потрапили сюди з іншої планети або зі сторінок фантастичних книг.

Srający Chłop

"Srający Chłop", що у перекладі звучить як "Бридкий селянин", можна побачити у Свідниці. Цей керамічний чоловік зі спущеними штанями давно став неофіційною зіркою місцевості. Деякі розцінюють ідею створення пам’ятнику як грубий жарт, інші вважають його пародією на мистецтво. Але в усіх він викликає посмішку та бажання зробити фото на пам’ять.

Tajna Baza UFO

Ще один куточок Польщі, який зовсім не вписується у звичні уявлення про країну — невелике село Емільцин у Люблінському воєводстві. Саме тут у 1978 році, за розповідями місцевого жителя, нібито сталося приземлення невідомого літаючого об’єкта.

Подібна історія могла б залишитися лише частиною сільських легенд, але мешканці вирішили використати її інакше — як особливу рису своєї місцевості.

Тепер у селі встановлено обеліск на згадку про загадкову подію, а поруч створено невелику тематичну інсталяцію з фігурами інопланетян, "літаючими тарілками" та табличкою з написом "Таємна база НЛО". І хоча багато хто ставиться до цієї історії скептично, туристам вона явно до душі.

Mur Berliński w Polsce

Польща дивує не лише незвичайними легендами, а й несподіваними способами збереження історичної пам’яті. У лісі біля села Сосновка в Нижній Сілезії можна побачити справжні частини Берлінської стіни.

Масивні бетонні плити, вкриті графіті, стоять просто серед дерев і виглядають майже сюрреалістично. Наче шматок великої європейської історії випадково опинився серед польського ландшафту. Це місце нагадує, що минуле континенту складається не лише з красивих пейзажів і туристичних маршрутів, а й із непростих подій XX століття.

Kompas z Bukowna

У лісі Малопольського воєводства ховається ще одна дивна локація — величезний "компас", створений із дерев. З землі його майже неможливо помітити: для відвідувачів це звичайний ліс. Але якщо подивитися згори, відкривається чітка геометрична форма довжиною приблизно пів кілометра.

До кінця невідомо, чи був цей об’єкт спеціальною задумкою, мистецьким експериментом чи просто результатом незвичного планування лісу. Саме ця невизначеність і робить місце особливо привабливим — адже іноді подорожі цікаві саме тим, що не всі загадки мають пояснення.

Krzywy Las

Є в Польщі й природні дива, які здаються майже нереальними. Поблизу міста Грифіно росте так званий "Кривий ліс" — кілька сотень сосен, стовбури яких мають майже однакову дивну форму. Спочатку вони вигинаються майже горизонтально, а потім різко спрямовуються вгору. Чому дерева ростуть саме так, достеменно не відомо.

Одні припускають, що це наслідок людського втручання, інші згадують про старі методи вирощування деревини для спеціальних конструкцій. Та остаточної відповіді досі немає, і саме ця таємниця робить місце таким магнетичним.

Polskie Hollywood

Свою версію Голлівуду можна знайти і в Польщі. У селі Шаштарка на пагорбі встановлено великі білі літери HOLLYWOOD — майже такі ж, як у знаменитому американському районі Лос-Анджелеса.

Щоправда, тут вони стоять посеред польського лісу. Це одна з тих дивних локацій, які ніби з’явилися випадково і виглядають абсолютно несподівано. Люди часто знаходять її під час подорожей і ще довго не можуть зрозуміти, що саме щойно побачили.

Dłoń w murze

Деякі дивні деталі можна знайти навіть у великих містах. У Вроцлаві на Університетському мосту між кам’яними блоками ховається маленька бронзова рука. Складається враження, ніби вона намагається вибратися з-під каменю або пробитися назовні.

Жодних пояснювальних табличок чи офіційних описів поруч немає. Це своєрідний міський секрет, який можуть помітити лише ті, хто уважно придивляється до деталей навколо.

Pomnik Paprykarza

У Щецині символом міста стала зовсім несподівана річ — звичайна банка консервів. Тут встановлено пам’ятник паприкашу szczeciński — відомій місцевій страві з риби та рису.

Велика металева банка виглядає трохи кумедно й навіть абсурдно, але водночас щиро. У цьому проявляється ще одна риса польської культури — здатність із гумором ставитися до власних традицій і перетворювати буденні речі на справжні міські символи.

Topola Tekla

У селі Худув старе дерево перетворилося на справжній казковий об’єкт. У стовбурі старої тополі, яку називають Текла, встановили маленькі дерев’яні дверцята з віконцем. Тепер здається, що всередині дерева хтось мешкає.

Це місце особливо подобається дітям, але й дорослі охоче піддаються атмосфері невеликого дива — хоча б на кілька хвилин повертаючись у світ казок.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась