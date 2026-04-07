От загадочных лесов до необычных сооружений: 9 мест Польши, которые удивляют даже местных (фото)

У большинства туристов и даже местных жителей Польша ассоциируется с историческими городами, старинными замками и уютными европейскими улочками. Однако за пределами популярных маршрутов скрываются места, которые способны по-настоящему удивить. Некоторые из них выглядят так, будто попали сюда с другой планеты или со страниц фантастических книг.

О 9 самых странных местах в Польше рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на relocate.

Srający Chłop

"Srający Chłop", что в переводе звучит как "Гадкий крестьянин", можно увидеть в Свиднице. Этот керамический человек со спущенными штанами давно стал неофициальной звездой местности. Некоторые расценивают идею создания памятника как грубую шутку, другие считают его пародией на искусство. Но у всех он вызывает улыбку и желание сделать фото на память.

Tajna Baza UFO

Еще один уголок Польши, который совсем не вписывается в привычные представления о стране — небольшое село Эмильцин в Люблинском воеводстве. Именно здесь в 1978 году, по рассказам местного жителя, якобы произошло приземление неизвестного летающего объекта.

Подобная история могла бы остаться лишь частью сельских легенд, но жители решили использовать ее иначе — как особую черту своей местности.

Теперь в селе установлен обелиск в память о загадочном событии, а рядом создана небольшая тематическая инсталляция с фигурами инопланетян, "летающими тарелками" и табличкой с надписью "Тайная база НЛО". И хотя многие относятся к этой истории скептически, туристам она явно по душе.

Mur Berliński w Polsce

Польша удивляет не только необычными легендами, но и неожиданными способами сохранения исторической памяти. В лесу возле села Сосновка в Нижней Силезии можно увидеть настоящие части Берлинской стены.

Массивные бетонные плиты, покрытые граффити, стоят прямо среди деревьев и выглядят почти сюрреалистично. Как будто кусок большой европейской истории случайно оказался среди польского ландшафта. Это место напоминает, что прошлое континента состоит не только из красивых пейзажей и туристических маршрутов, но и из непростых событий XX века.

Kompas z Bukowna

В лесу Малопольского воеводства скрывается еще одна странная локация - огромный "компас", созданный из деревьев. С земли его почти невозможно заметить: для посетителей это обычный лес. Но если посмотреть сверху, открывается четкая геометрическая форма длиной примерно полкилометра.

До конца неизвестно, был ли этот объект специальной задумкой, художественным экспериментом или просто результатом необычной планировки леса. Именно эта неопределенность и делает место особенно привлекательным — ведь иногда путешествия интересны именно тем, что не все загадки имеют объяснения.

Krzywy Las

Есть в Польше и природные чудеса, которые кажутся почти нереальными. Вблизи города Грифино растет так называемый "Кривой лес" — несколько сотен сосен, стволы которых имеют почти одинаковую странную форму. Сначала они выгибаются почти горизонтально, а затем резко устремляются вверх. Почему деревья растут именно так, доподлинно не известно.

Одни предполагают, что это следствие человеческого вмешательства, другие вспоминают о старых методах выращивания древесины для специальных конструкций. Но окончательного ответа до сих пор нет, и именно эта тайна делает место таким магнетическим.

Polskie Hollywood

Свою версию Голливуда можно найти и в Польше. В селе Шаштарка на холме установлены большие белые буквы HOLLYWOOD — почти такие же, как в знаменитом американском районе Лос-Анджелеса.

Правда, здесь они стоят посреди польского леса. Это одна из тех странных локаций, которые будто появились случайно и выглядят совершенно неожиданно. Люди часто находят ее во время путешествий и еще долго не могут понять, что именно только что увидели.

Dłoń w murze

Некоторые странные детали можно найти даже в больших городах. Во Вроцлаве на Университетском мосту между каменными блоками прячется маленькая бронзовая рука. Создается впечатление, будто она пытается выбраться из-под камня или пробиться наружу.

Никаких пояснительных табличек или официальных описаний рядом нет. Это своеобразный городской секрет, который могут заметить только те, кто внимательно присматривается к деталям вокруг.

Pomnik Paprykarza

В Щецине символом города стала совсем неожиданная вещь — обычная банка консервов. Здесь установлен памятник паприкашу szczeciński — известному местному блюду из рыбы и риса.

Большая металлическая банка выглядит немного забавно и даже абсурдно, но в то же время искренне. В этом проявляется еще одна черта польской культуры — способность с юмором относиться к собственным традициям и превращать обыденные вещи в настоящие городские символы.

Topola Tekla

В селе Худув старое дерево превратилось в настоящий сказочный объект. В стволе старого тополя, которую называют Текла, установили маленькие деревянные дверцы с окошком. Теперь кажется, что внутри дерева кто-то живет.

Это место особенно нравится детям, но и взрослые охотно поддаются атмосфере небольшого чуда — хотя бы на несколько минут возвращаясь в мир сказок.

