10 самых страшных американских горок в мире: фото и цены на билеты

Американские горки — популярное развлечение, которое проверяет на прочность нервы даже опытных любителей экстрима. Некоторые из них разгоняют пассажиров до скорости более 200 км/ч, другие удивляют резкими падениями или десятками переворачиваний. В разных уголках мира есть настоящие рекордсмены, сочетающие высоту, скорость и сложные трассы.

Где расположены самые страшные американские горки и сколько стоит катание на этих аттракционах, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на HowStuffWorks.

Kingda Ka, Six Flags Great Adventure (Нью-Джерси, США)

Эти горки, построенные в 2005 году, были самыми высокими в мире — 139 метров, и разгоняли скорость от 0 до 206 км/ч за 3,5 секунды. После разгона аттракцион поднимал пассажиров на высоту 139 метров и резко снижался. Однако в 2024 году американские горки Kingda Ka закрыли из-за масштабной реконструкции парка развлечений.

Eejanaika, Fuji-Q Highland (Fujiyoshida, Япония)

Практически уникальный аттракцион, обеспечивающий дезориентирующую, интенсивную поездку. Eejanaika переворачивает пассажиров вверх дном, вращая сиденья независимо от дорожки. Всего за один заезд происходит 14 переворачиваний и движений, настолько непредсказуемых, что невозможно понять, где находится верх, а где — низ.

Билет на этот аттракцион стоит 2 000 японских иен (≈550 грн).

Takabisha, Fuji-Q Highland (Fujiyoshida, Япония)

Аттракцион долгое время удерживал мировой рекорд по самому крутому спуску среди американских горок — угол падения составлял 121°. Во время падения вагонетки фактически выходят за пределы вертикальной линии, создавая чрезвычайно интенсивное ощущение ускорения.

Takabisha также отличается сложной конфигурацией трассы: маршрут содержит семь переворачиваний, а разгон составляет примерно 100 км/ч.

Стоимость одной поездки на американских горках Takabisha — 2 000 японских иен (≈550 грн).

Steel Vengeance, Сидар-Пойнт (Огайо, США)

Это гибридные горки, построенные из дерева и стали, считаются одними из самых высоких и быстрых в мире. Их высота составляет 62 м, а скорость разгона — 119 км/ч.

Дневной билет на аттракцион стоит от 50 долларов (≈2 200 грн).

The Smiler, Alton Towers (Стаффордшир, Великобритания)

Этот аттракцион известен тем, что имеет рекордное количество переворотов — 14. Его изогнутая стальная колея похожа на кучу спагетти, а психологическая тема только добавляет тревожной атмосферы.

Цена билета в парк Alton Towers, включающего доступ к The Smiler, зависит от времени бронирования и в среднем составляет 40 фунтов стерлингов (≈2 400 грн).

X2, парк развлечений Six Flags Magic Mountain (Калифорния, США)

Это уникальные 4D-американские горки, где сиденья вращаются независимо от движения поезда. Хаотичные обороты, падения и перевороты на 360° гарантируют полную перегрузку и незабываемые экстремальные ощущения.

Чтобы покататься на X2, необходимо приобрести билет в парк развлечений Six Flags Magic Mountain, который стоит от 55 долларов (≈2 400 грн).

Fury 325, Carowinds (Северная Каролина, США)

Названный в честь своей высоты (99 метров), Fury 325 сочетает в себе огромные падения с невероятной скоростью. Он достигает скорости 153 км/ч и выдерживает высокие перегрузки в течение трех минут полета.

Билет в парк стоит от 40 долларов (≈1 800 грн) в день.

Do-Dodonpa, Fuji-Q Highland (Фудзиёсида, Япония)

Эти американские горки разгоняются от 0 до 172 км/ч менее чем за две секунды. Это ускорение сильнее, чем у большинства суперкаров. Аттракцион имеет огромную вертикальную петлю и ужасную скорость, что делает его одним из самых экстремальных аттракционов Японии.

Сейчас Do-Dodonpa закрыты из-за многочисленных жалоб посетителей на серьезные травмы.

Red Force, Ferrari Land (Салоу, Испания)

Аттракцион поднимается на 112 метров и разгоняется до 180 км/ч всего за пять секунд. Это самые высокие и самые быстрые горки в Европе.

Стоимость однодневного билета в парк Ferrari Land составляет примерно от 55 евро (≈2 800 грн) для взрослого и от 48 евро (≈2 400 грн) для ребенка.

Tower of Terror II, Dreamworld (Квинсленд, Австралия)

Этот аттракцион прекратил работу, однако он до сих пор остается важной частью истории индустрии развлекательных парков.

Конструкция предусматривала стремительное движение вагонеток в обратном направлении к вершине башни высотой около 115 метров, причем подъем происходил со скоростью до 161 км/ч. После достижения верхней точки дальнейшее движение происходило под действием силы тяжести, что создавало необычайные ощущения при спуске.

