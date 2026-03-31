10 найстрашніших американських гірок у світі: фото та ціни на квитки

Американські гірки — популярна розвага, яка перевіряє на міцність нерви навіть досвідчених любителів екстриму. Деякі з них розганяють пасажирів до швидкості понад 200 км/год, інші дивують різкими падіннями або десятками перевертань. У різних куточках світу є справжні рекордсмени, що поєднують висоту, швидкість і складні траси.

Де розташовані найстрашніші американські гірки та скільки коштує катання на цих атракціонах, розповідають Новини.LIVE з посиланням на HowStuffWorks.

Kingda Ka, Six Flags Great Adventure (Нью-Джерсі, США)

Ці гірки, побудовані у 2005 році, були найвищими у світі — 139 метрів, та розганяли швидкість від 0 до 206 км/год за 3,5 секунди. Після розгону атракціон підіймав пасажирів на висоту 139 метрів й різко знижувався. Проте у 2024 році американські гірки Kingda Ka закрили через масштабну реконструкцію парку розваг.

Eejanaika, Fuji-Q Highland (Fujiyoshida, Японія)

Практично унікальний атракціон, що забезпечує дезорієнтуючу, інтенсивну поїздку. Eejanaika перевертає пасажирів догори дригом, обертаючи сидіння незалежно від доріжки. Загалом за один заїзд відбувається 14 перевертань та рухів, настільки непередбачуваних, що неможливо зрозуміти, де знаходиться верх, а де — низ.

Квиток на цей атракціон коштує 2 000 японських єн (≈550 грн).

Takabisha, Fuji-Q Highland (Fujiyoshida, Японія)

Атракціон тривалий час утримував світовий рекорд за найкрутішим спуском серед американських гірок — кут падіння становив 121°. Під час падіння вагонетки фактично виходять за межі вертикальної лінії, створюючи надзвичайно інтенсивне відчуття прискорення.

Takabisha також вирізняється складною конфігурацією траси: маршрут містить сім перевертань, а розгін становить приблизно 100 км/год.

Вартість однієї поїздки на американських гірках Takabisha — 2 000 японських єн (≈550 грн).

Steel Vengeance, Сідар-Пойнт (Огайо, США)

Це гібридні гірки, побудовані з дерева та сталі, вважаються одними з найвищих та найшвидших у світі. Їх висота становить 62 м, а швидкість розгону — 119 км/год.

Денний квиток на атракціон коштує від 50 доларів (≈2 200 грн).

The Smiler, Alton Towers (Стаффордшир, Велика Британія)

Цей атракціон відомий тим, що має рекордну кількість переворотів — 14. Його вигнута сталева колія схожа на купу спагеті, а психологічна тема лише додає тривожної атмосфери.

Ціна квитка до парку Alton Towers, що включає доступ до The Smiler, залежить від часу бронювання й в середньому становить 40 фунтів стерлінгів (≈2 400 грн).

X2, парк розваг Six Flags Magic Mountain (Каліфорнія, США)

Це унікальні 4D-американські гірки, де сидіння обертаються незалежно від руху потяга. Хаотичні оберти, падіння та перевороти на 360° гарантують повне перевантаження та незабутні екстремальні відчуття.

Щоб покататися на X2, необхідно придбати квиток у парк розваг Six Flags Magic Mountain, який коштує від 55 доларів (≈2 400 грн).

Fury 325, Carowinds (Північна Кароліна, США)

Названий на честь своєї висоти (99 метрів), Fury 325 поєднує в собі величезні падіння з неймовірною швидкістю. Він досягає швидкості 153 км/год і витримує високі перевантаження протягом трьох хвилин польоту.

Квиток до парку коштує від 40 доларів (≈1 800 грн) на день.

Do-Dodonpa, Fuji-Q Highland (Фудзійосіда, Японія)

Ці американські гірки розганяються від 0 до 172 км/год менш ніж за дві секунди. Це прискорення сильніше, ніж у більшості суперкарів. Атракціон має величезну вертикальну петлю та жахливу швидкість, що робить його одним з найекстремальніших атракціонів Японії.

Зараз Do-Dodonpa закриті через числені скарги відвідувачів на серйозні травми.

Red Force, Ferrari Land (Салоу, Іспанія)

Атракціон підіймається на 112 метрів і розганяється до 180 км/год лише за п'ять секунд. Це найвищі та найшвидші гірки в Європі.

Вартість одноденного квитка в парк Ferrari Land становить приблизно від 55 євро (≈2 800 грн) для дорослого та від 48 євро (≈2 400 грн) для дитини.

Tower of Terror II, Dreamworld (Квінсленд, Австралія)

Цей атракціон припинив роботу, проте він і досі залишається важливою частиною історії індустрії розважальних парків.

Конструкція передбачала стрімкий рух вагонеток у зворотному напрямку до вершини вежі висотою близько 115 метрів, причому підйом відбувався зі швидкістю до 161 км/год. Після досягнення верхньої точки подальший рух відбувався під дією сили тяжіння, що створювало надзвичайні відчуття під час спуску.

