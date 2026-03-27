Весняна відпустка без стресу: 8 найбезпечніших напрямків у 2026 році (фото)

Багато українців для відпустки обирають саме весняні місяці, коли популярні курорти ще не переповнені і можна відпочити у тиші та спокої. Проте, з огляду на складну геополітичну ситуацію у світі, у 2026 році пріоритетом для мандрівників залишається безпека.

Про найбезпечніші напрямки для подорожей розповіло видання Travel Pulse, передають Новини.LIVE.

Сан-Дієго

У цьому американському місті є все — сонце, пісок, море, пляжі, що розкидані вздовж узбережжя Південної Каліфорнії, та безліч чудових розваг для будь-якого віку. Водночас в Сан-Дієго дуже низький рівень злочинності, що робить його чудовим вибором як для молоді, так і для сімей з дітьми.

Озеро Тахо

Розташоване високо в горах Сьєрра-Невада, що на кордоні між Каліфорнією та Невадою, озеро відоме своїми захоплюючими краєвидами та чистою блакитною водою. Весною там майже немає людей, тож безпека більше залежить від природи та погоди, ніж від злочинності.

Пуерто-Рико

Це одне з найбезпечніших місць Карибського басейну, оскільки воно перебуває під юрисдикцією США з їхніми законами, інфраструктурою та екстреними службами.

Мандрівників Пуерто-Рико приваблює тропічними лісами та пляжами, яскравою культурою, карибською кухнею та музикою.

Домініканська Республіка

Історична колоніальна столиця Карибського басейну, крім повної безпеки, пропонує різноманітні враження по всій країні. Зокрема любителів пляжного відпочинку чекає Пунта-Кана з безліччю курортів "все включено", білосніжними пляжами та турмаліновими водами, а також екскурсій джунглями та купання в печерах.

Брекенрідж

Штат Колорадо славиться вражаючими гірськими краєвидами та популярними лижними курортами. Це місце приваблює туристів різноманіттям активного відпочинку просто неба — від катання на лижах до пішохідних маршрутів і гірського велоспорту. Водночас курорт відомий своєю привітною атмосферою та високим рівнем безпеки, що робить його комфортним для мандрівників.

Гавайські острови

Кожен з Гавайських островів є по-своєму унікальним, проте саме Оаху є одним із найбезпечніших та найцікавіших місць для весняного відпочинку, завдяки поєднанню пляжів, культури та пригод. До того ж весною погода тут тепла та сонячна, і не так людно, як у літні місяці.

Острів Хілтон-Хед

Це безпечне місце на узбережжі Південної Кароліни має все необхідне для відпочинку — 12 миль пляжів, природні заповідники, каякінг, екскурсії з дельфінами, чудові ресторани та нічне життя. На додаток — відсутність натовпів та низький рівень злочинності.

Сієста-Кі

Цей острів на узбережжі Мексиканської затоки у Флориді не лише входить до числа найкращих курортів у США, але й рівнем злочинності на 67 відсотків нижчим, ніж у середньому по країні.

Сієста-Кі також може похвалитися доглянутими пляжами з чудовим м’яким білим кварцовим піском, який залишається прохолодним навіть у спеку, та спокійними, чистими водами, ідеальними для плавання.

Часті питання

Куди поїхати весною в Україні?

Це може бути Ужгород в період цвітіння сакур та магнолій, Софіївський парк в Умані. Популярне місце й Холодний Яр на Черкащині, де можна помилуватися цвітінням червонокнижних пролісків.

Куди поїхати на море у квітні?

В цей період найтепліше море у Єгипті. Також відпочивальники навесні часто обирають Мальдіви, Сейшели, Занзібар та Домінікану, де ще не надто спекотно, але вода комфортна для купання.

