Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Весняна відпустка без стресу: 8 найбезпечніших напрямків у 2026 році (фото)

Весняна відпустка без стресу: 8 найбезпечніших напрямків у 2026 році (фото)

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 18:02
Люди на пляжі, напис на асфальті “Залишайся в безпеці”. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців для відпустки обирають саме весняні місяці, коли популярні курорти ще не переповнені і можна відпочити у тиші та спокої. Проте, з огляду на складну геополітичну ситуацію у світі, у 2026 році пріоритетом для мандрівників залишається безпека. 

Про найбезпечніші напрямки для подорожей розповіло видання Travel Pulse, передають Новини.LIVE.

Сан-Дієго

У цьому американському місті є все — сонце, пісок, море, пляжі, що розкидані вздовж узбережжя Південної Каліфорнії, та безліч чудових розваг для будь-якого віку. Водночас в Сан-Дієго дуже низький рівень злочинності, що робить його чудовим вибором як для молоді, так і для сімей з дітьми.

Сан-Дієго. Фото: Unsplash

Озеро Тахо

Розташоване високо в горах Сьєрра-Невада, що на кордоні між Каліфорнією та Невадою, озеро відоме своїми захоплюючими краєвидами та чистою блакитною водою. Весною там майже немає людей, тож безпека більше залежить від природи та погоди, ніж від злочинності.

Озеро Тахо. Фото: Unsplash

Пуерто-Рико

Це одне з найбезпечніших місць Карибського басейну, оскільки воно перебуває під юрисдикцією США з їхніми законами, інфраструктурою та екстреними службами.

Мандрівників Пуерто-Рико приваблює тропічними лісами та пляжами, яскравою культурою, карибською кухнею та музикою.

Пуерто-Рико. Фото: Unsplash

 

Домініканська Республіка

Історична колоніальна столиця Карибського басейну, крім повної безпеки, пропонує різноманітні враження по всій країні. Зокрема любителів пляжного відпочинку чекає Пунта-Кана з безліччю курортів "все включено", білосніжними пляжами та турмаліновими водами, а також екскурсій джунглями та купання в печерах.

Домініканська Республіка. Фото: Unsplash

 

Брекенрідж

Штат Колорадо славиться вражаючими гірськими краєвидами та популярними лижними курортами. Це місце приваблює туристів різноманіттям активного відпочинку просто неба — від катання на лижах до пішохідних маршрутів і гірського велоспорту. Водночас курорт відомий своєю привітною атмосферою та високим рівнем безпеки, що робить його комфортним для мандрівників.

Брекенрідж. Фото: Unsplash

Гавайські острови

Кожен з Гавайських островів є по-своєму унікальним, проте саме Оаху є одним із найбезпечніших та найцікавіших місць для весняного відпочинку, завдяки поєднанню пляжів, культури та пригод. До того ж весною погода тут тепла та сонячна, і не так людно, як у літні місяці.

Гавайські острови. Фото: Unsplash

Острів Хілтон-Хед

Це безпечне місце на узбережжі Південної Кароліни має все необхідне для відпочинку — 12 миль пляжів, природні заповідники, каякінг, екскурсії з дельфінами, чудові ресторани та нічне життя. На додаток — відсутність натовпів та низький рівень злочинності. 

Острів Хілтон-Хед. Фото: Unsplash

Сієста-Кі

Цей острів на узбережжі Мексиканської затоки у Флориді не лише входить до числа найкращих курортів у США, але й рівнем злочинності на 67 відсотків нижчим, ніж у середньому по країні.
Сієста-Кі також може похвалитися доглянутими пляжами з чудовим м’яким білим кварцовим піском, який залишається прохолодним навіть у спеку, та спокійними, чистими водами, ідеальними для плавання.

Сієста-Кі. Фото: Unsplash

Часті питання

Куди поїхати весною в Україні?

Це може бути Ужгород в період цвітіння сакур та магнолій, Софіївський парк в Умані. Популярне місце й Холодний Яр на Черкащині, де можна помилуватися цвітінням червонокнижних пролісків.

Куди поїхати на море у квітні?

В цей період найтепліше море у Єгипті. Також відпочивальники навесні часто обирають Мальдіви, Сейшели, Занзібар та Домінікану, де ще не надто спекотно, але вода комфортна для купання.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

відпочинок весна безпека
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації