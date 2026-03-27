Весенний отпуск без стресса: 8 самых безопасных направлений в 2026 году (фото)

Люди на пляже, надпись на асфальте "Оставайся в безопасности".

Многие украинцы для отпуска выбирают именно весенние месяцы, когда популярные курорты еще не переполнены и можно отдохнуть в тишине и покое. Однако, учитывая сложную геополитическую ситуацию в мире, в 2026 году приоритетом для путешественников остается безопасность.

О самых безопасных направлениях для путешествий рассказало издание Travel Pulse, передают Новини.LIVE.

Сан-Диего

В этом американском городе есть все — солнце, песок, море, пляжи, разбросанные вдоль побережья Южной Калифорнии, и множество замечательных развлечений для любого возраста. При этом в Сан-Диего очень низкий уровень преступности, что делает его отличным выбором как для молодежи, так и для семей с детьми.

Сан-Диего. Фото: Unsplash

Озеро Тахо

Расположенное высоко в горах Сьерра-Невада, что на границе между Калифорнией и Невадой, озеро известно своими захватывающими видами и чистой голубой водой. Весной там почти нет людей, поэтому безопасность больше зависит от природы и погоды, чем от преступности.

Озеро Тахо Фото: Unsplash

Пуэрто-Рико

Это одно из самых безопасных мест Карибского бассейна, поскольку оно находится под юрисдикцией США с их законами, инфраструктурой и экстренными службами.

Читайте также:

Пуэрто-Рико привлекает путешественников тропическими лесами и пляжами, яркой культурой, карибской кухней и музыкой.

Пуэрто-Рико. Фото: Unsplash

Доминиканская Республика

Историческая колониальная столица Карибского бассейна, кроме полной безопасности, предлагает разнообразные впечатления по всей стране. В частности любителей пляжного отдыха ждет Пунта-Кана с множеством курортов "все включено", белоснежными пляжами и турмалиновыми водами, а также экскурсий по джунглям и купания в пещерах.

Доминиканская Республика. Фото: Unsplash

Брекенридж

Штат Колорадо славится впечатляющими горными пейзажами и популярными лыжными курортами. Это место привлекает туристов многообразием активного отдыха под открытым небом — от катания на лыжах до пешеходных маршрутов и горного велоспорта. В то же время курорт известен своей приветливой атмосферой и высоким уровнем безопасности, что делает его комфортным для путешественников.

Брекенридж. Фото: Unsplash

Гавайские острова

Каждый из Гавайских островов является по-своему уникальным, однако именно Оаху является одним из самых безопасных и интересных мест для весеннего отдыха, благодаря сочетанию пляжей, культуры и приключений. К тому же весной погода здесь теплая и солнечная, и не так людно, как в летние месяцы.

Гавайские острова Фото: Unsplash

Остров Хилтон-Хед

Это безопасное место на побережье Южной Каролины имеет все необходимое для отдыха — 12 миль пляжей, природные заповедники, каякинг, экскурсии с дельфинами, отличные рестораны и ночная жизнь. В дополнение — отсутствие толп и низкий уровень преступности.

Остров Хилтон-Хед. Фото: Unsplash

Сиеста-Ки

Этот остров на побережье Мексиканского залива во Флориде не только входит в число лучших курортов в США, но и уровнем преступности на 67 процентов ниже, чем в среднем по стране.

Сиеста-Ки также может похвастаться ухоженными пляжами с великолепным мягким белым кварцевым песком, который остается прохладным даже в жару, и спокойными, чистыми водами, идеальными для плавания.

Сиеста-Ки. Фото: Unsplash

Частые вопросы

Куда поехать весной в Украине?

Это может быть Ужгород в период цветения сакур и магнолий, Софиевский парк в Умани. Популярное место и Холодный Яр в Черкасской области, где можно полюбоваться цветением краснокнижных подснежников.

Куда поехать на море в апреле?

В этот период самое теплое море в Египте. Также отдыхающие весной часто выбирают Мальдивы, Сейшелы, Занзибар и Доминикану, где еще не слишком жарко, но вода комфортна для купания.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась