Весенний отпуск без стресса: 8 самых безопасных направлений в 2026 году (фото)

Весенний отпуск без стресса: 8 безопасных направлений в 2026 году (фото)
Многие украинцы для отпуска выбирают именно весенние месяцы, когда популярные курорты еще не переполнены и можно отдохнуть в тишине и покое. Однако, учитывая сложную геополитическую ситуацию в мире, в 2026 году приоритетом для путешественников остается безопасность.
О самых безопасных направлениях для путешествий рассказало издание Travel Pulse, передают Новини.LIVE.
Сан-Диего
В этом американском городе есть все — солнце, песок, море, пляжи, разбросанные вдоль побережья Южной Калифорнии, и множество замечательных развлечений для любого возраста. При этом в Сан-Диего очень низкий уровень преступности, что делает его отличным выбором как для молодежи, так и для семей с детьми.
Озеро Тахо
Расположенное высоко в горах Сьерра-Невада, что на границе между Калифорнией и Невадой, озеро известно своими захватывающими видами и чистой голубой водой. Весной там почти нет людей, поэтому безопасность больше зависит от природы и погоды, чем от преступности.
Пуэрто-Рико
Это одно из самых безопасных мест Карибского бассейна, поскольку оно находится под юрисдикцией США с их законами, инфраструктурой и экстренными службами.
Пуэрто-Рико привлекает путешественников тропическими лесами и пляжами, яркой культурой, карибской кухней и музыкой.
Доминиканская Республика
Историческая колониальная столица Карибского бассейна, кроме полной безопасности, предлагает разнообразные впечатления по всей стране. В частности любителей пляжного отдыха ждет Пунта-Кана с множеством курортов "все включено", белоснежными пляжами и турмалиновыми водами, а также экскурсий по джунглям и купания в пещерах.
Брекенридж
Штат Колорадо славится впечатляющими горными пейзажами и популярными лыжными курортами. Это место привлекает туристов многообразием активного отдыха под открытым небом — от катания на лыжах до пешеходных маршрутов и горного велоспорта. В то же время курорт известен своей приветливой атмосферой и высоким уровнем безопасности, что делает его комфортным для путешественников.
Гавайские острова
Каждый из Гавайских островов является по-своему уникальным, однако именно Оаху является одним из самых безопасных и интересных мест для весеннего отдыха, благодаря сочетанию пляжей, культуры и приключений. К тому же весной погода здесь теплая и солнечная, и не так людно, как в летние месяцы.
Остров Хилтон-Хед
Это безопасное место на побережье Южной Каролины имеет все необходимое для отдыха — 12 миль пляжей, природные заповедники, каякинг, экскурсии с дельфинами, отличные рестораны и ночная жизнь. В дополнение — отсутствие толп и низкий уровень преступности.
Сиеста-Ки
Этот остров на побережье Мексиканского залива во Флориде не только входит в число лучших курортов в США, но и уровнем преступности на 67 процентов ниже, чем в среднем по стране.
Сиеста-Ки также может похвастаться ухоженными пляжами с великолепным мягким белым кварцевым песком, который остается прохладным даже в жару, и спокойными, чистыми водами, идеальными для плавания.
Частые вопросы
Куда поехать весной в Украине?
Это может быть Ужгород в период цветения сакур и магнолий, Софиевский парк в Умани. Популярное место и Холодный Яр в Черкасской области, где можно полюбоваться цветением краснокнижных подснежников.
Куда поехать на море в апреле?
В этот период самое теплое море в Египте. Также отдыхающие весной часто выбирают Мальдивы, Сейшелы, Занзибар и Доминикану, где еще не слишком жарко, но вода комфортна для купания.
