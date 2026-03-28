Головна Життя Українцям нагадали про важливі зміни, які стосуються закордонних паспортів

Українцям нагадали про важливі зміни, які стосуються закордонних паспортів

Дата публікації: 28 березня 2026 11:01
Закордонний паспорт громадянина України в руці. Фото: Новини.LIVE

Паспорти деяких громадян України для виїзду за кордон більше не дійсні. Це стосується як дорослих, так і дітей. В тому числі тих, що живуть і працюють в інших країнах. 

Про це повідомила Міграційна служба Дніпропетровської області, передають Новини.LIVE.

Які закордонні паспорти втратили чинність

У відомстві нагадали, що Кабінет Міністрів України скасував тимчасовий дозвіл на використання закордонних паспортів з продовженим терміном дії.

Пом’якшення діяли з кінця лютого 2022 року по 28 жовтня 2025 року через повномасштабну війну та обмеження в роботі консульських служб.

У 2026 році закордонні паспорти з продовженим терміном дії більше не визнаються чинними, тож перетнути з таким документом кордон з будь-якою країною не вийде. 

Авіакомпанії та прикордонники мають повне право відмовити людині з "продовженим" паспортом у посадці на рейс або перетині кордону.

Українцям слід замінити закордонні паспорти, які:

  • протерміновані;
  • були продовжені через війну;
  • містять дані про дітей або інших членів сім’ї за старими правилами. 

Вимога стосується як дорослих, так і дітей. Без оновленого закордонного паспорта легально подорожувати та перетинати кордон не буде можливим. 

Як оформити новий закордонний паспорт

Людям, які перебувають в Україні, необхідно звернутися до будь-якого підрозділу Міграційної служби або до ЦНАПу.

Оформити новий паспорт за кордоном можна у найближчому українському посольстві, консульстві чи філії ДП "Документ". Безперешкодно повернутися додому дозволяє також тимчасове свідоцтво, видане переліченими відомствами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що після впровадження нової системи в'їзду/виїзду EES, в Європейському Союзі запрацював застосунок, який дозволяє запобігти затримкам на кордонах. Наразі розробку тестують в Португалії. Згодом додаток мають масштабувати на всю територію ЄС.

Також Новини.LIVE розповідали про нові правила щодо перебування іноземців в Чехії. Усі документи країна переводитиме в онлайн-формат. Подавати заяви та комунікувати з державними структурами також можна буде дистанційно. 

Часті питання

Скільки коштує зробити закордонний паспорт в ЦНАПі?

Вартість залежить від терміну виготовлення документа. Якщо це до 20 робочих днів — 1 147 грн, а до 7 робочих днів — 1 787 грн. Оплачувати послугу потрібно через термінал безпосередньо у ЦНАПі.

Що потрібно для оформлення закордонного паспорта?

Треба прибути до підрозділу Міграційної служби або до ЦНАПу особисто й надати паспорт громадянина України у формі ID-картки або книжечки, ідентифікаційний код та, за наявності, чинний закордонний паспорт.

закордонний паспорт України дитячий закордонний паспорт України виїзд за кордон
Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
