Украинцам напомнили о важных изменениях, которые касаются загранпаспортов

Загранпаспорт гражданина Украины в руке.

Паспорта некоторых граждан Украины для выезда за границу больше не действительны. Это касается как взрослых, так и детей. В том числе тех, что живут и работают в других странах.

Об этом сообщила Миграционная служба Днепропетровской области.

Какие загранпаспорта утратили силу

В ведомстве напомнили, что Кабинет Министров Украины отменил временное разрешение на использование загранпаспортов с продленным сроком действия.

Смягчения действовали с конца февраля 2022 года по 28 октября 2025 года из-за полномасштабной войны и ограничений в работе консульских служб.

В 2026 году загранпаспорта с продленным сроком действия больше не признаются действующими, поэтому пересечь с таким документом границу с любой страной не получится.

Авиакомпании и пограничники имеют полное право отказать человеку с "продленным" паспортом в посадке на рейс или пересечении границы.

Украинцам следует заменить загранпаспорта, которые:

просрочены;

были продлены из-за войны;

содержат данные о детях или других членах семьи по старым правилам.

Требование касается как взрослых, так и детей. Без обновленного загранпаспорта легально путешествовать и пересекать границу не будет возможным.

Как оформить новый загранпаспорт

Людям, которые находятся в Украине, необходимо обратиться в любое подразделение Миграционной службы или в ЦПАУ.

Оформить новый паспорт за рубежом можно в ближайшем украинском посольстве, консульстве или филиале ГП "Документ". Беспрепятственно вернуться домой позволяет также временное свидетельство, выданное перечисленными ведомствами.

Частые вопросы

Сколько стоит сделать загранпаспорт в ЦПАУ?

Стоимость зависит от срока изготовления документа. Если это до 20 рабочих дней — 1 147 грн, а до 7 рабочих дней — 1 787 грн. Оплачивать услугу нужно через терминал непосредственно в ЦПАУ.

Что нужно для оформления загранпаспорта?

Надо прибыть в подразделение Миграционной службы или в ЦПАУ лично и предоставить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или книжечки, идентификационный код и, при наличии, действующий загранпаспорт.