Де краще відпочивати на морі в Італії: 10 міст з ідеальними пляжами (фото)

Італія дедалі частіше стає одним із головних напрямків для відпочинку українців. Туристів приваблює поєднання теплого моря, мальовничих узбереж, старовинної архітектури та легендарної кухні. Уздовж Середземного моря розташовані десятки курортів, де можна поєднати пляжний релакс із прогулянками історичними містами.

Про 10 найкращих пляжних міст Італії, які ідеально підходять для літньої відпустки, розповіло видання Travel and Leisure, передають Новини.LIVE.

Тропеа, Калабрія

Це місто, розташоване в носку італійського чобота, називають Перлиною Тірренського моря. Легенда свідчить, що Тропеа було засноване Гераклом. Визнане одним із Borghi Più Belli d'Italia (найкрасивіших міст Італії), воно має чарівний історичний центр, розташований на скелі над пляжем.

Ла-Маддалена, Сардинія

Розташоване недалеко від шикарного узбережжя Коста-Смеральда на Сардинії, це місто включає перший національний парк Сардинії, Національний парк архіпелагу Ла-Маддалена , та його переважно неосвоєні райські пляжі. Оселитися можна в центрі найбільшого острова, Ла-Маддалена, де ви знайдете безліч ресторанів, магазинів, кафе та барів.

Форіо, Кампанія

Форіо, найбільше місто на острові Іскія, який приваблює мандрівників з того часу, як стародавні греки вперше прибули на його береги та купалися в природних термальних гарячих джерелах. Головний пляж Форіо, Спьяджа делла Кьяйя, має спокійні води, що робить його чудовим місцем для сімей з маленькими дітьми.

Поліньяно-а-Маре, Апулія

Це місто на Адріатичному узбережжі Апулії має мальовничу затоку, оточену скелями. Ви можете годинами блукати його вузькими вуличками, вздовж яких розташовані магазини, ресторани, бари та джелатерії. Тут кожен знайде щось для себе, незалежно від того, чи хоче він насолодитися вишуканою їжею у відомому в Instagram Grotta Palazzese (ресторан, вбудований у скелі), чи спробувати креативні сендвічі з морепродуктами в Pescaria.

Сан-Віто-Ло-Капо, Сицилія

Розташоване в північно-західному куточку Сицилії, це популярне пляжне містечко дуже нагадує Ріо-де-Жанейро завдяки високій зеленій горі, що височіє над широким піщаним пляжем. Тут немає розкішних курортів, але дуже багато простих та доступних за ціною готелів на березі моря.

Ното, Сицилія

Ното — одне з найкрасивіших барокових міст Сицилії, "знялося" в епізодичній ролі у другому сезоні серіалу "Білий лотос". Неподалік від Ното розташовані одні з найкращих пляжів регіону. Вони відомі своїм дрібним золотистим піском, плавним заходом у море та надзвичайно прозорою водою.

Карлофорте, Сардинія

Карлофорте — єдине містечко на невеликому острові Сан-П'єтро біля південно-західного узбережжя Сардинії. Туди не дуже легко дістатися, але саме це рятує його від натовпів туристів. Пляжі острова — це здебільшого невеликі бухти, облаштовані шезлонгами та парасольками.

Сперлонга, Лаціо

Цей район між Римом і Неаполем особливо популярний завдяки своїм чистим піщаним пляжам, спокійному морю та чарівним містечкам. Зі своїми побіленими будівлями Сперлонга майже схожа на село в Апулії чи на грецьких островах. Історична частина міста височіє над пляжем внизу, відриваючи захопливі краєвиди на узбережжя.

Гаета, Лаціо

Історичний центр Гаети має трохи суворий і автентичний вигляд: вузькі вулиці, будинки з білизною на балконах і горщиками з квітами біля входів створюють атмосферу справжнього італійського побуту. Але варто лише спуститися до узбережжя — і відкривається зовсім інша картина. Тут простягаються просторі пляжі із золотим піском і прозорою аквамариновою водою, які вважаються одними з найкращих у регіоні.

Форте-дей-Мармі, Тоскана

Форте-дей-Мармі давно має репутацію найелегантнішого морського курорту Тоскани. Це місце тихої розкоші, де поруч із мармуровими тротуарами розташовані бутики світових модних брендів. Уранці життя зосереджується на великому ринку просто неба, а вдень — на довгих піщаних пляжах зі стильними клубами. Тут відпочивальники насолоджуються морем, ховаються від сонця в кабінках і смакують свіжі морепродукти з келихом місцевого білого вина.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Венеції запровадили плату для деяких туристів. Вона стягуватиметься у пікові періоди, коли місто переповнене мандрівниками. Якщо не оформити оплату заздалегідь, сума зросте вдвічі.

Також Новини.LIVE писали про бюджетний відпочинок на морі для українців. В Європі є багато місць, де можна провести відпустку з невеликими витратами. Вже в травні зі столиці та інших обласних центрів стартують доступні автобусні тури.

