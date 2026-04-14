Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Дешево й красиво: куди полетіти на відпочинок у травні

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 22:22
Де недорого відпочити на морі у травні: блогер розповів, які країни є доступними
Албанія, літак і долари в руках. Фото: Unsplash, Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Літо — сезон відпусток і великих витрат. Тисячі туристів відпочивають на популярних курортах, ціни стрімко летять вгору, а на пляжах може не вистачити місця для усіх. У таких умовах складно повноцінно розслабитися, особливо якщо маєте обмежений бюджет. 

Для тих, хто таки хоче відпочити за кордоном у 2026 році і не витратити захмарну суму грошей, тревел-блогер Rob On The Beach у своєму Instagram розповів про країни, які варто відвідати у травні, передає Новини.LIVE

Кіпр

Пляж на Кіпрі. Фото: Unsplash

Торік за відпочинок у селищі поблизу Пафоса блогер сплатив лише 280 фунтів стерлінгів — це разом із квитками на літак. За словами Мандрівника Кіпр — це чи не найкращий варіант для відпочинку в травні. 

Мальта

Вид на місто в Мальті. Фото: Unsplash

Одна із найменших держав у світі приваблює туристів по-справжньому літньою погодою вже у травні. Так, в останній місяць весни, як наголошує мандрівник, температура повітря прогрівається до +25 градусів. За такої температури можна не просто відвідувати кафе, ресторани чи знайомитися з місцевою культурою, а й поєднувати це усе з купанням у морі. 

"А найкраще на Мальті те, що тут можна не просто сидіти біля басейну, а й багато чого побачити та дослідити на всьому острові", — зауважив Роб. 

Албанія 

Пляжна зона в Албанії. Фото: Unsplash

Роб вважає цю країну "прихованою перлиною" Європи з доступними для туристів цінами. У травні тут вже тепло, а відпочивальників не багато, хоча у їхньому розпорядженні можуть бути чисті пляжі, бірюзове море, археологічні пам'ятки та цікава культура.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що один із іспанських курортів запроваджує жорсткі квоти для туристів. Так, у Валенсії вирішать, скільки будинків та квартир зможуть винаймати туристи. Це ноу-хау — реакція на проблему надмірного туризму.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у Венеції туристи платитимуть за своє перебування у місті. Платити потрібно буде з п'ятниці по неділю у квітні, травні, червні та липні. Так міська влада хоче зменшити кількість відвідувачів.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

відпустка Кіпр Албанія
Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації