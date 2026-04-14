Де недорого відпочити на морі у травні: блогер розповів, які країни є доступними

Албанія, літак і долари в руках.

Літо — сезон відпусток і великих витрат. Тисячі туристів відпочивають на популярних курортах, ціни стрімко летять вгору, а на пляжах може не вистачити місця для усіх. У таких умовах складно повноцінно розслабитися, особливо якщо маєте обмежений бюджет.

Для тих, хто таки хоче відпочити за кордоном у 2026 році і не витратити захмарну суму грошей, тревел-блогер Rob On The Beach у своєму Instagram розповів про країни, які варто відвідати у травні, передає Новини.LIVE.

Кіпр

Пляж на Кіпрі. Фото: Unsplash

Торік за відпочинок у селищі поблизу Пафоса блогер сплатив лише 280 фунтів стерлінгів — це разом із квитками на літак. За словами Мандрівника Кіпр — це чи не найкращий варіант для відпочинку в травні.

Мальта

Вид на місто в Мальті. Фото: Unsplash

Одна із найменших держав у світі приваблює туристів по-справжньому літньою погодою вже у травні. Так, в останній місяць весни, як наголошує мандрівник, температура повітря прогрівається до +25 градусів. За такої температури можна не просто відвідувати кафе, ресторани чи знайомитися з місцевою культурою, а й поєднувати це усе з купанням у морі.

"А найкраще на Мальті те, що тут можна не просто сидіти біля басейну, а й багато чого побачити та дослідити на всьому острові", — зауважив Роб.

Читайте також:

Албанія

Пляжна зона в Албанії. Фото: Unsplash

Роб вважає цю країну "прихованою перлиною" Європи з доступними для туристів цінами. У травні тут вже тепло, а відпочивальників не багато, хоча у їхньому розпорядженні можуть бути чисті пляжі, бірюзове море, археологічні пам'ятки та цікава культура.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що один із іспанських курортів запроваджує жорсткі квоти для туристів. Так, у Валенсії вирішать, скільки будинків та квартир зможуть винаймати туристи. Це ноу-хау — реакція на проблему надмірного туризму.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у Венеції туристи платитимуть за своє перебування у місті. Платити потрібно буде з п'ятниці по неділю у квітні, травні, червні та липні. Так міська влада хоче зменшити кількість відвідувачів.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася