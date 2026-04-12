Головна Життя Архітектура майбутнього: у Японії створили унікальний курорт (фото)

Архітектура майбутнього: у Японії створили унікальний курорт (фото)

Дата публікації: 12 квітня 2026 22:22
Приватний пляж і дизайнерські вілли: в Японії відкрили унікальний острівний курорт (фото)
Острівний курорт в Японії. Фото: Bjarke Ingels Group/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

У Японії на віддаленому острові Сагісіма з’явився новий острівний курорт Setouchi. Проєкт, в якому поєднуються данський мінімалізм та японська гармонія, унікальний екологічною концепцією та неймовірними морськими краєвидами.

Про це повідомила архітектурна студія Bjarke Ingels Group у Facebook, передають Новини.LIVE.

Що є на новому курорті

NOT A HOTEL Setouchi, що складається з трьох дизайнерських вілл  з власними інфініті-басейнами, ресторану на березі моря та приватного пляжу, розташований на ділянці площею 30 000 м2. 

Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

Відмінною рисою цього проєкту є утрамбовані земляні стіни, зроблені з місцевого ґрунту. Завдяки використанню традиційних технік та їх поєднанню з сучасним дизайном, ці стіни гармоніюють з місцевим ландшафтом і сприяють сталому розвитку архітектури. Ландшафтний дизайн базується на поверненні до природи, включаючи дерева зі сріблястим листям, трави, оливки та цитрусові дерева.

Чим унікальний цей проєкт

"NOT A HOTEL Setouchi — це наші перші завершені будівлі в Японії, культурі, яка справила глибокий вплив на мене та моє розуміння архітектури. Місце, де безстрашний футуризм та глибоке традиційне коріння співіснують у контрастній гармонії", — зазначив Б'ярке Інгелс, засновник та креативний директор Bjarke Ingels Group.

За його словами, архіпелаг навколо Сагісіми нагадує класичний японський пейзаж: круті пагорби, вкриті густою зеленню, підіймаються просто з тихих вод Внутрішнього моря Сето.

Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

Архітектурна концепція комплексу передбачає, що чотири павільйони фактично продовжують природний рельєф острова. Земляні стіни та дахи із сонячними панелями формують своєрідні контури пагорбів, скельних виступів і каньйонів. Завдяки цьому кожна будівля має різний кут огляду на довколишні пейзажі — від 90 до повних 360 градусів.

Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

Інгелс пояснив, що архітектори прагнули створити простір, який водночас відкритий до навколишнього світу та зберігає відчуття приватності. З одного боку, вілли спроєктовані як відкриті житлові простори, орієнтовані на море та природу. З іншого — їхні масивні "хребтові" стіни формують захищені внутрішні дворики, відкриті лише до неба.

Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

У результаті, за задумом авторів проєкту, курорт став своєрідним поєднанням протилежностей: макрокосмосу і мікрокосмосу, традиційної японської естетики та сучасної архітектури й скандинавської стриманості. Саме цей контраст, на думку архітекторів, і створює гармонійний та гостинний простір для відпочинку.

Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
