Частный пляж и дизайнерские виллы: в Японии открыли уникальный островной курорт (фото)

В Японии на отдаленном острове Сагисима появился новый островной курорт Setouchi. Проект, в котором сочетаются датский минимализм и японская гармония, уникальный экологической концепцией и невероятными морскими пейзажами.

Об этом сообщила архитектурная студия Bjarke Ingels Group в Facebook, передают Новини.LIVE.

Что есть на новом курорте

NOT A HOTEL Setouchi, состоящий из трех дизайнерских вилл с собственными инфинити-бассейнами, ресторана на берегу моря и частного пляжа, расположенный на участке площадью 30 000 м2.

Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

Отличительной чертой этого проекта являются утрамбованные земляные стены, сделанные из местного грунта. Благодаря использованию традиционных техник и их сочетанию с современным дизайном, эти стены гармонируют с местным ландшафтом и способствуют устойчивому развитию архитектуры. Ландшафтный дизайн базируется на возвращении к природе, включая деревья с серебристыми листьями, травы, оливки и цитрусовые деревья.

Чем уникален этот проект

"NOT A HOTEL Setouchi — это наши первые завершенные здания в Японии, культуре, которая оказала глубокое влияние на меня и мое понимание архитектуры. Место, где бесстрашный футуризм и глубокие традиционные корни сосуществуют в контрастной гармонии", — отметил Бьярке Ингелс, основатель и креативный директор Bjarke Ingels Group.

По его словам, архипелаг вокруг Сагисимы напоминает классический японский пейзаж: крутые холмы, покрытые густой зеленью, поднимаются прямо из тихих вод Внутреннего моря Сето.

Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

Архитектурная концепция комплекса предусматривает, что четыре павильона фактически продолжают естественный рельеф острова. Земляные стены и крыши с солнечными панелями формируют своеобразные контуры холмов, скальных выступов и каньонов. Благодаря этому каждое здание имеет разный угол обзора на окружающие пейзажи — от 90 до полных 360 градусов.

Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

Ингелс объяснил, что архитекторы стремились создать пространство, которое одновременно открыто к окружающему миру и сохраняет ощущение приватности. С одной стороны, виллы спроектированы как открытые жилые пространства, ориентированные на море и природу. С другой — их массивные "хребтовые" стены формируют защищенные внутренние дворики, открытые только к небу.

Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

В результате, по замыслу авторов проекта, курорт стал своеобразным сочетанием противоположностей: макрокосмоса и микрокосмоса, традиционной японской эстетики и современной архитектуры и скандинавской сдержанности. Именно этот контраст, по мнению архитекторов, и создает гармоничное и гостеприимное пространство для отдыха.

