Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Архитектура будущего: в Японии создали уникальный курорт (фото)

Архитектура будущего: в Японии создали уникальный курорт (фото)

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 22:22
Частный пляж и дизайнерские виллы: в Японии открыли уникальный островной курорт (фото)
Островной курорт в Японии. Фото: Bjarke Ingels Group/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В Японии на отдаленном острове Сагисима появился новый островной курорт Setouchi. Проект, в котором сочетаются датский минимализм и японская гармония, уникальный экологической концепцией и невероятными морскими пейзажами.

Об этом сообщила архитектурная студия Bjarke Ingels Group в Facebook, передают Новини.LIVE.

Что есть на новом курорте

NOT A HOTEL Setouchi, состоящий из трех дизайнерских вилл с собственными инфинити-бассейнами, ресторана на берегу моря и частного пляжа, расположенный на участке площадью 30 000 м2.

Курорт Японія
Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

Отличительной чертой этого проекта являются утрамбованные земляные стены, сделанные из местного грунта. Благодаря использованию традиционных техник и их сочетанию с современным дизайном, эти стены гармонируют с местным ландшафтом и способствуют устойчивому развитию архитектуры. Ландшафтный дизайн базируется на возвращении к природе, включая деревья с серебристыми листьями, травы, оливки и цитрусовые деревья.

Чем уникален этот проект

"NOT A HOTEL Setouchi — это наши первые завершенные здания в Японии, культуре, которая оказала глубокое влияние на меня и мое понимание архитектуры. Место, где бесстрашный футуризм и глубокие традиционные корни сосуществуют в контрастной гармонии", — отметил Бьярке Ингелс, основатель и креативный директор Bjarke Ingels Group.

Читайте также:

По его словам, архипелаг вокруг Сагисимы напоминает классический японский пейзаж: крутые холмы, покрытые густой зеленью, поднимаются прямо из тихих вод Внутреннего моря Сето.

Курорт Японія
Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

Архитектурная концепция комплекса предусматривает, что четыре павильона фактически продолжают естественный рельеф острова. Земляные стены и крыши с солнечными панелями формируют своеобразные контуры холмов, скальных выступов и каньонов. Благодаря этому каждое здание имеет разный угол обзора на окружающие пейзажи — от 90 до полных 360 градусов.

Курорт
Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

Ингелс объяснил, что архитекторы стремились создать пространство, которое одновременно открыто к окружающему миру и сохраняет ощущение приватности. С одной стороны, виллы спроектированы как открытые жилые пространства, ориентированные на море и природу. С другой — их массивные "хребтовые" стены формируют защищенные внутренние дворики, открытые только к небу.

Японія
Курорт NOT A HOTEL Setouchi. Фото: Bjarke Ingels Group

В результате, по замыслу авторов проекта, курорт стал своеобразным сочетанием противоположностей: макрокосмоса и микрокосмоса, традиционной японской эстетики и современной архитектуры и скандинавской сдержанности. Именно этот контраст, по мнению архитекторов, и создает гармоничное и гостеприимное пространство для отдыха.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит отдых в Грузии. В частности курорты в Батуми предлагают хорошие скидки на период, пока высокий сезон еще не начался. Цены иногда на 20-40% ниже, чем летом.

Также Новини.LIVE писали о пяти островах в Европе, где нет большого количества туристов. Некоторые из курортов расположены совсем рядом с популярными маршрутами. Однако не каждый знает о существовании этих мест.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

отдых Япония курорты
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации