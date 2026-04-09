Главная Жизнь Популярный испанский курорт вводит жесткие квоты для туристов

Дата публикации 9 апреля 2026 12:00
Новые правила для туристов на одном из курортов Испании в 2026: чего ждать украинцам
Город искусств и наук в Валенсии. Фото: Новини.LIVE

В испанском городе Валенсия планируют существенно ограничить количество домов и квартир для краткосрочной аренды. Новые меры стали реакцией на проблему чрезмерного туризма и массовые протесты местных жителей. Эти протесты против туристов в последние годы происходят в Валенсии и других городах страны, например, в Барселоне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Ограничения для туристов

Городской совет утвердил правила, согласно которым доля туристического жилья не должна превышать 2% от общего жилого фонда в каждом районе. В совете заявляют, что это первый такой шаг в Испании на уровне всего города.

Кроме того, количество мест размещения на одного путешественника — в гостиницах, апартаментах и домах для отдыха — не должно составлять более 8% от количества местных жителей района.

Особое правило действует для жилья на первых этажах зданий — в краткосрочную аренду можно сдавать не более 15% таких объектов.

Штрафы за нелегальных туристов

Местные власти подчеркивают, что более 9000 апартаментов сдается туристам нелегально, и именно эта проблема остается центральной и не решается.

Поэтому за нелегальный прием туристов владельцем квартир грозят большие штрафы. Власти рассчитывают, что благодаря этим мерам 98% жилья в Валенсии будет использоваться именно для постоянного проживания, а количество туристов уменьшится.

Ранее Новини.LIVE писали, что в этом сезоне власти Венеции снова будут брать оплату с туристов, которые остаются в городе только один день. Обязательная плата вводится с пятницы по воскресенье в апреле, мае, июне и июле. Таким образом городские власти хотят уменьшить количество посетителей.

Также Новини.LIVE писали, что сбор ракушек, песка или гальки с французских пляжей (особенно в зонах охраны побережья, таких как Нормандия или Ривьера) считается экологическим преступлением. Туристы, пойманные на заполнении банок песком, могут получить штрафы от 250 до 1500 евро.

Еще Новини.LIVE рассказывали о том, что Испания в последнее время тоже ужесточает правила для туристов. Теперь под запретами не только алкоголь, но и вейпы, одежда и даже поведение на пляже. За нарушение могут выписать штраф до 2 тысяч евро.

Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
