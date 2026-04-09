Нові правила для туристів на одном з курортів Іспанії у 2026: чого чекати українцям

Місто мистецтв та наук у Валенсії.

У іспанському місті Валенсія планують суттєво обмежити кількість будинків та квартир для короткострокової оренди. Нові заходи стали реакцією на проблему надмірного туризму та масові протести місцевих жителів. Ці протести проти туристів останніми роками відбуваються у Валенсії та інших містах країни, наприклад, у Барселоні.

Euronews.

Обмеження для туристів

Міська рада затвердила правила, згідно з якими частка туристичного житла не повинна перевищувати 2% від загального житлового фонду у кожному районі. У раді заявляють, що це перший такий крок в Іспанії на рівні всього міста.

Крім того, кількість місць розміщення на одного мандрівника — у готелях, апартаментах та будинках для відпочинку — не повинна становити понад 8% від кількості місцевих мешканців району.

Особливе правило діє для житла на перших поверхах будівель — у короткострокову оренду можна здавати не більше 15 % таких об'єктів.

Штрафи за нелегальних туристів

Місцева влада підкреслює, що понад 9000 апартаментів здається туристам нелегально, і саме ця проблема залишається центральною і не вирішується.

Тому за нелегальний прийом туристів власником квартир загрожуватимуть великі штрафи. Влада розраховує, що завдяки цим заходам 98% житла у Валенсії використовуватиметься саме для постійного проживання, а кількість туристів зменшиться.

