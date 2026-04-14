Дешево и красиво: куда улететь на отдых в мае

Дата публикации 14 апреля 2026 22:22
Где недорого отдохнуть на море в мае: блогер рассказал, какие страны доступны
Албания, самолет и доллары в руках. Фото: Unsplash, Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Лето — сезон отпусков и больших трат. Тысячи туристов отдыхают на популярных курортах, цены стремительно летят вверх, а на пляжах может не хватить места для всех. В таких условиях сложно полноценно расслабиться, особенно если имеете ограниченный бюджет.

Для тех, кто таки хочет отдохнуть за границей в 2026 году и не потратить заоблачную сумму денег, тревел-блогер Rob On The Beach на своей странице в Instagram рассказал о странах, которые стоит посетить в мае, передает Новини.LIVE.

Кипр

Пляж на Кипре. Фото: Unsplash

В прошлом году за отдых в поселке вблизи Пафоса блогер заплатил всего 280 фунтов стерлингов (16 164 гривен) — это вместе с билетами на самолет. По словам путешественника Кипр — это едва ли не лучший вариант для отдыха в мае.

Мальта

Вид на город в Мальте. Фото: Unsplash

Одно из самых маленьких государств в мире привлекает туристов по-настоящему летней погодой уже в мае. Так, в последний месяц весны, как отмечает блогер, температура воздуха прогревается до +25 градусов. При такой температуре можно не просто посещать кафе, рестораны или знакомиться с местной культурой, но и сочетать это все с купанием в море.

"А лучше всего на Мальте то, что здесь можно не просто сидеть у бассейна, но и многое увидеть и исследовать на всем острове", — отметил он.

Читайте также:

Албания

Пляжная зона в Албании. Фото: Unsplash

Блогер считает эту страну "скрытой жемчужиной" Европы с доступными для туристов ценами. В мае здесь уже тепло, а отдыхающих не много, хотя в их распоряжении могут быть чистые пляжи, бирюзовое море, археологические памятники и интересная культура.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что один из испанских курортов вводит жесткие квоты для туристов. Так, в Валенсии решат, сколько домов и квартир смогут снимать туристы. Это ноу-хау — реакция на проблему чрезмерного туризма.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Венеции туристы будут платить за свое пребывание в городе. Платить нужно будет с пятницы по воскресенье в апреле, мае, июне и июле. Так городские власти хотят уменьшить количество посетителей.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
Реклама

