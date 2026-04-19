Где лучше отдыхать на море в Италии: 10 городов с идеальными пляжами (фото)

Италия все чаще становится одним из главных направлений для отдыха украинцев. Туристов привлекает сочетание теплого моря, живописных побережий, старинной архитектуры и легендарной кухни. Вдоль Средиземного моря расположены десятки курортов, где можно совместить пляжный релакс с прогулками по историческим городам.

О 10 лучших пляжных городах Италии, которые идеально подходят для летнего отпуска, рассказало издание Travel and Leisure, передают Новини.LIVE.

Тропеа, Калабрия

Этот город, расположенный в носке итальянского сапога, называют Жемчужиной Тирренского моря. Легенда гласит, что Тропеа был основан Гераклом. Признан одним из Borghi Più Belli d'Italia (самых красивых городов Италии), он имеет очаровательный исторический центр, расположенный на скале над пляжем.

Ла-Маддалена, Сардиния

Расположенный недалеко от шикарного побережья Коста-Смеральда на Сардинии, этот город включает первый национальный парк Сардинии, Национальный парк архипелага Ла-Маддалена и его преимущественно неосвоенные райские пляжи. Поселиться можно в центре самого большого острова, Ла-Маддалена, где вы найдете множество ресторанов, магазинов, кафе и баров.

Форио, Кампания

Форио, крупнейший город на острове Иския, который привлекает путешественников с тех пор, как древние греки впервые прибыли на его берега и купались в природных термальных горячих источниках. Главный пляж Форио, Спьяджа делла Кьяйя, имеет спокойные воды, что делает его отличным местом для семей с маленькими детьми.

Полиньяно-а-Маре, Апулия

Этот город на Адриатическом побережье Апулии имеет живописный залив, окруженный скалами. Вы можете часами бродить по его узким улочкам, вдоль которых расположены магазины, рестораны, бары и джелатерии. Здесь каждый найдет что-то для себя, независимо от того, хочет ли он насладиться изысканной едой в известном в Instagram Grotta Palazzese (ресторан, встроенный в скале), или попробовать креативные сэндвичи с морепродуктами в Pescaria.

Сан-Вито-Ло-Капо, Сицилия

Расположенный в северо-западном уголке Сицилии, этот популярный пляжный городок очень напоминает Рио-де-Жанейро благодаря высокой зеленой горе, возвышающейся над широким песчаным пляжем. Здесь нет роскошных курортов, но очень много простых и доступных по цене отелей на берегу моря.

Ното, Сицилия

Ното — один из самых красивых барочных городов Сицилии, "снялся" в эпизодической роли во втором сезоне сериала "Белый лотос". Неподалеку от Ното расположены одни из лучших пляжей региона. Они известны своим мелким золотистым песком, плавным заходом в море и чрезвычайно прозрачной водой.

Карлофорте, Сардиния

Карлофорте — единственный городок на небольшом острове Сан-Пьетро у юго-западного побережья Сардинии. Туда не очень легко добраться, но именно это спасает его от толп туристов. Пляжи острова — это в основном небольшие бухты, обустроенные шезлонгами и зонтиками.

Сперлонга, Лацио

Этот район между Римом и Неаполем особенно популярен благодаря своим чистым песчаным пляжам, спокойному морю и очаровательным городкам. Со своими побеленными зданиями Сперлонга почти похожа на деревню в Апулии или на греческих островах. Историческая часть города возвышается над пляжем внизу, отрывая захватывающие виды на побережье.

Гаэта, Лацио

Исторический центр Гаэты имеет немного суровый и аутентичный вид: узкие улицы, дома с бельём на балконах и горшками с цветами у входов создают атмосферу настоящего итальянского быта. Но стоит лишь спуститься к побережью — и открывается совсем другая картина. Здесь простираются просторные пляжи с золотым песком и прозрачной аквамариновой водой, которые считаются одними из лучших в регионе.

Форте-дей-Марми, Тоскана

Форте-дей-Марми давно имеет репутацию самого элегантного морского курорта Тосканы. Это место тихой роскоши, где рядом с мраморными тротуарами расположены бутики мировых модных брендов. Утром жизнь сосредотачивается на большом рынке под открытым небом, а днем — на длинных песчаных пляжах со стильными клубами. Здесь отдыхающие наслаждаются морем, прячутся от солнца в кабинках и смакуют свежие морепродукты с бокалом местного белого вина.

