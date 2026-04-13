Морской отдых в Европе: сколько стоят бюджетные туры: сколько стоят бюджетные туры

Главная Жизнь Автобусные туры с отдыхом на море: сколько стоят в мае

Автобусные туры с отдыхом на море: сколько стоят в мае

Дата публикации 13 апреля 2026 11:37
Отдых на Средиземном море. Фото: Новини.LIVE

В Европе для украинцев есть много морских туристических направлений, где можно отдохнуть за небольшие деньги, особенно если выбирать кратковременные путешествия. Уже в мае из Киева и других крупных городов Украины стартуют доступные автобусные туры с отдыхом на море.

Где весной можно дешево отдохнуть на море за границей, рассказала сайту Новини.LIVE турагент Ульяна Мельник.

Какие цены на дешевые морские туры в Европу

В рекламных объявлениях о поездках по Европе суммы обычно начинаются от 600-700 евро и выше. Но существуют предложения, стоимость которых составляет всего несколько тысяч гривен. Эти варианты выгодны для путешественников, которые планируют потратить мало денег. Для таких людей впечатления важнее, чем состояние помещений в отелях.

"Уже совсем скоро, с мая, стартуют автобусные туры с отдыхом на море. Хотя на самом деле в Европе в это время море еще прохладное и прогреется только с середины июня. Это будут Болгария, Испания, Италия, Хорватия, Черногория, Турция, Албания, Греция. Цены от 21 тыс грн за двоих", — добавила турагент.

Ульяна Мельник советует обращать внимание на пакетные туры, а не только гуглить направления и отели в интернете.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о 9 самых странных местах в Польше. За пределами популярных туристических маршрутов есть по-настоящему удивительные места, которые имеют неземной или футуристический вид.

Еще Новости.LIVE подробно сообщали о пяти весенних европейских направлениях на острова — для тех, кто не хочет сталкиваться с толпой туристов в 2026 году.

Еще Новости.LIVE писали, что известный испанский курорт вводит жесткие квоты для туристов. В Валенсии власти ограничат количество домов и квартир для туристической аренды. Такое ноу-хау стало реакцией на проблему чрезмерного туризма и массовые протесты местных жителей.

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
