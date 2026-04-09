Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Дешевий відпочинок в Україні та Європі: скільки треба заплатити у 2026 році

Дешевий відпочинок в Україні та Європі: скільки треба заплатити у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 07:07
Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни у 2026 році
Люди відпочивають у Стамбулі та Карпатах. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Планування відпустки в українців зазвичай повʼязане з пошуком бюджетних варіантів, адже на фоні зростання цін на їжу, пальне та комунальні послуги не всі можуть дозволити собі дорогий відпочинок. На щастя, в Україні є багато напрямків де можна відпочити за невеликі гроші, особливо якщо обирати короткотривалі подорожі. Водночас і тури Європою можуть бути доступними, якщо правильно спланувати маршрут. 

Де весною дешево відпочити в Україні та Європі — в матеріалі Новини.LIVE

Відпочинок в Україні 

Карпати — ось, що спадає на думку коли думаєш де відпочити в Україні весною. Наступна думка про Буковель і про те, що це дорого. Але турагенти запевняють у протилежному. Просто варто звернути увагу на пакетні тури, а не лише гуглити готелі в інтернеті. 

"Є пакетні пропозиції від українських туроператорів в Буковель (автобус з Києва). Ціни починаються від 12 тис. грн за двох на 7 ночей плюс два дні в дорозі без харчування. Наприклад, готель Ольга 3* в Татарові. Звісно, обираючи готелі не в самому Буковелі, а поруч, можна трохи зекономити. Проте і в самому Буковелі є недорогі варіанти, які подалі від центру", — розповіла Новини.LIVE турагент Уляна Мельнік. 

Вона навела приклад кількох недорогих готелів, де можна зупинится. Наприклад:

  • comfort house 3* без харчування.  
  • Blue mountain зі сніданками 21 тис грн за двох з проїздом із Києва. 
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 1
    Готель Blue mountain в Буковелі. Фото: Blue mountain
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 2
    Вид з готелю Blue mountain. Фото: Blue mountain
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 3
    Номер в готелі Blue mountain. Фото: Blue mountain
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 4
    Готель comfort house 3*. Фото: з відкритих джерел
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 5
    Номер в готелі comfort house 3*. Фото: з відкритих джерел
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 6
    Вид з території готелю comfort house 3*. Фото: з відкритих джерел
1 / 6
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 1
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 2
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 3
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 4
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 5
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 6

Але не Буковелем єдиним можна себе розважити в цю пору року. Для тих, хто розраховує на дешевий відпочинок турагент пропонує звернути увагу на одноденні тури.

тури Україною
Цікаві одноденні тури Україною. Фото: Новини.LIVE

Так можна влаштовувати собі подорожі чи не щовихідних, побачити цікаві місця і витрачати мало.  

"Є шикарні одноденні тури Україною з Києва. Наприклад, Софіївка і Буцький каньон, Замок Радомисль і українське село, Корсунь, Рось і страуси, екодень у Dereville. Ціни від 1840 грн за двох. Це, як правило, проїзд на комфортабельному автобусі, супровід гіда і якісь базові екскурсії чи вхідні квитки", — запропонувала Уляна Мельнік. 

  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 13
    Корсунь-Шевченковський. Фото: alexaristov.info
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 14
    Парк у Корсуні. Фото: alexaristov.info
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 15
    Екопарк. Фото: dereville.com/ecopark
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 16
    Замок Радомисль. Фото: з відкритих джерел
1 / 4
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 13
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 14
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 15
  • Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни - фото 16

Тури в Європу: ціни 

Найчастіше в рекламних оголошеннях про європейські тури ціни вказані від кількох сотень євро. А виявляється, що можна знайти варіанти від кількох тисяч гривень. Що дуже зручно для тих, хто розраховує на дешевий відпочинок і для кого емоції головніші за ремонти в готелях.

У випадку підбору турів відіграє роль і компанія-перевізник, і країни, які включені в маршрут, і ваші побажання по наповненню — харчування, екскурсії тощо. 

"З екскурсійних турів в Європу є безліч варіантів з виїздом зі Львова від 6 тис. грн за одного — від 4 і більше днів в турі. Це може бути і Париж з Діснейлендом, і Амстердам зі своїм неймовірним квітковим святом Кекенкоф, і Італія з найбільш відвідуваними памʼятками,  і інші цікаві європейські міста", — розповіла турагент. 

За її словами, з Києва і Одеси є дуже цікаві тури в Стамбул і Каппадокію. Ціни від 18 тис грн за одного. У вартість включено проїзд автобусом, гід, деякі базові екскурсії, проживання в готелі.

Тури в Європу
Тури в Європу з України. Фото: Новини.LIVE

"А вже зовсім скоро, з травня, стартують автобусні тури з відпочинком на море (хоча в Європі в цей час море ще прохолодне і прогріється тільки з середини червня). Це будуть Болгарія, Іспанія, Італія, Хорватія, Чорногорія, Туреччина, Албанія, Греція. Ціни від 21 тис грн за двох", — додала турагент. 

Європа Буковель туризм
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації