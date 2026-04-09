Дешевий відпочинок в Україні та Європі — міста та ціни у 2026 році

Люди відпочивають у Стамбулі та Карпатах.

Планування відпустки в українців зазвичай повʼязане з пошуком бюджетних варіантів, адже на фоні зростання цін на їжу, пальне та комунальні послуги не всі можуть дозволити собі дорогий відпочинок. На щастя, в Україні є багато напрямків де можна відпочити за невеликі гроші, особливо якщо обирати короткотривалі подорожі. Водночас і тури Європою можуть бути доступними, якщо правильно спланувати маршрут.

Де весною дешево відпочити в Україні та Європі — в матеріалі Новини.LIVE.

Відпочинок в Україні

Карпати — ось, що спадає на думку коли думаєш де відпочити в Україні весною. Наступна думка про Буковель і про те, що це дорого. Але турагенти запевняють у протилежному. Просто варто звернути увагу на пакетні тури, а не лише гуглити готелі в інтернеті.

"Є пакетні пропозиції від українських туроператорів в Буковель (автобус з Києва). Ціни починаються від 12 тис. грн за двох на 7 ночей плюс два дні в дорозі без харчування. Наприклад, готель Ольга 3* в Татарові. Звісно, обираючи готелі не в самому Буковелі, а поруч, можна трохи зекономити. Проте і в самому Буковелі є недорогі варіанти, які подалі від центру", — розповіла Новини.LIVE турагент Уляна Мельнік.

Вона навела приклад кількох недорогих готелів, де можна зупинится. Наприклад:

comfort house 3* без харчування.

Blue mountain зі сніданками 21 тис грн за двох з проїздом із Києва.

Але не Буковелем єдиним можна себе розважити в цю пору року. Для тих, хто розраховує на дешевий відпочинок турагент пропонує звернути увагу на одноденні тури.

Так можна влаштовувати собі подорожі чи не щовихідних, побачити цікаві місця і витрачати мало.

"Є шикарні одноденні тури Україною з Києва. Наприклад, Софіївка і Буцький каньон, Замок Радомисль і українське село, Корсунь, Рось і страуси, екодень у Dereville. Ціни від 1840 грн за двох. Це, як правило, проїзд на комфортабельному автобусі, супровід гіда і якісь базові екскурсії чи вхідні квитки", — запропонувала Уляна Мельнік.

Тури в Європу: ціни

Найчастіше в рекламних оголошеннях про європейські тури ціни вказані від кількох сотень євро. А виявляється, що можна знайти варіанти від кількох тисяч гривень. Що дуже зручно для тих, хто розраховує на дешевий відпочинок і для кого емоції головніші за ремонти в готелях.

У випадку підбору турів відіграє роль і компанія-перевізник, і країни, які включені в маршрут, і ваші побажання по наповненню — харчування, екскурсії тощо.

"З екскурсійних турів в Європу є безліч варіантів з виїздом зі Львова від 6 тис. грн за одного — від 4 і більше днів в турі. Це може бути і Париж з Діснейлендом, і Амстердам зі своїм неймовірним квітковим святом Кекенкоф, і Італія з найбільш відвідуваними памʼятками, і інші цікаві європейські міста", — розповіла турагент.

За її словами, з Києва і Одеси є дуже цікаві тури в Стамбул і Каппадокію. Ціни від 18 тис грн за одного. У вартість включено проїзд автобусом, гід, деякі базові екскурсії, проживання в готелі.

"А вже зовсім скоро, з травня, стартують автобусні тури з відпочинком на море (хоча в Європі в цей час море ще прохолодне і прогріється тільки з середини червня). Це будуть Болгарія, Іспанія, Італія, Хорватія, Чорногорія, Туреччина, Албанія, Греція. Ціни від 21 тис грн за двох", — додала турагент.

Нещодавно ми писали, в які країни краще не їхати у 2026 році. Через надмірний наплив туристів в деяких містах почалися серйозні проблеми.

Також Новини.LIVE розповідали про те, скільки треба заплатити за відпочинок у Болгарії за системою "все включено".