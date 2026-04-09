Дешевый отдых в Украине и Европе — города и цены в 2026 году

Планирование отпуска в украинцев обычно связано с поиском бюджетных вариантов, ведь на фоне роста цен на еду, топливо и коммунальные услуги не все могут позволить себе дорогой отдых. К счастью, в Украине есть много направлений где можно отдохнуть за небольшие деньги, особенно если выбирать кратковременные путешествия. В то же время и туры по Европе могут быть доступными, если правильно спланировать маршрут.

Отдых в Украине

Карпаты — вот, что приходит на ум когда думаешь где отдохнуть в Украине весной. Следующая мысль о Буковеле и о том, что это дорого. Но турагенты уверяют в обратном. Просто стоит обратить внимание на пакетные туры, а не только гуглить отели в интернете.

"Есть пакетные предложения от украинских туроператоров в Буковель (автобус из Киева). Цены начинаются от 12 тыс. грн за двоих на 7 ночей плюс два дня в пути без питания. Например, отель Ольга 3* в Татарове. Конечно, выбирая отели не в самом Буковеле, а рядом, можно немного сэкономить. Однако и в самом Буковеле есть недорогие варианты, которые подальше от центра", — рассказала Новини.LIVE турагент Ульяна Мельник.

Она привела пример нескольких недорогих отелей, где можно остановится. Например:

comfort house 3* без питания,

Blue mountain с завтраками 21 тыс. грн за двоих с проездом из Киева.

Но не Буковелем единым можно себя развлечь в это время года. Для тех, кто рассчитывает на дешевый отдых турагент предлагает обратить внимание на однодневные туры.

Так можно устраивать себе путешествия едва ли не каждые выходные, увидеть интересные места и тратить мало.

"Есть шикарные однодневные туры по Украине из Киева. Например, Софиевка и Букский каньон, Замок Радомысль и украинское село, Корсунь, Рось и страусы, экодень в Dereville. Цены от 1840 грн за двоих. Это, как правило, проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение гида и какие-то базовые экскурсии или входные билеты", — предложила Ульяна Мельник.

Туры в Европу: цены

Чаще всего в рекламных объявлениях о европейских турах цены указаны от нескольких сотен евро. А оказывается, что можно найти варианты от нескольких тысяч гривен. Что очень удобно для тех, кто рассчитывает на дешевый отдых и для кого эмоции главнее ремонтов в отелях.

В случае подбора туров играет роль и компания-перевозчик, и страны, которые включены в маршрут, и ваши пожелания по наполнению — питание, экскурсии и т.д.

"Из экскурсионных туров в Европу есть множество вариантов с выездом из Львова от 6 тыс. грн за одного — от 4 и более дней в туре. Это может быть и Париж с Диснейлендом, и Амстердам со своим невероятным цветочным праздником Кекенкоф, и Италия с самыми посещаемыми достопримечательностями, и другие интересные европейские города", — рассказала турагент.

По ее словам, из Киева и Одессы есть очень интересные туры в Стамбул и Каппадокию. Цены от 18 тыс. грн за одного. В стоимость включен проезд автобусом, гид, некоторые базовые экскурсии, проживание в отеле.

"А уже совсем скоро, с мая, стартуют автобусные туры с отдыхом на море (хотя в Европе в это время море еще прохладное и прогреется только с середины июня). Это будут Болгария, Испания, Италия, Хорватия, Черногория, Турция, Албания, Греция. Цены от 21 тыс. грн за двоих", — добавила турагент.

