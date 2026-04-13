Україна
Головна Життя Автобусні тури з відпочинком на море: скільки коштують у травні

Дата публікації: 13 квітня 2026 11:37
Морський відпочинок у Європі: скільки коштують бюджетні тури
Відпочинок на Середземному морі. Фото: Новини.LIVE

В Європі для українців є багато морських туристичних напрямків, де можна відпочити за невеликі гроші, особливо якщо обирати короткотривалі подорожі. Вже в травні з Києва та інших великих міст України стартують доступні автобусні тури з відпочинком на море.

Де весною можна дешево відпочити на море за кордоном, розповіла сайту Новини.LIVE турагент Уляна Мельнік. 

Які ціни на дешеві морські тури в Європу 

В рекламних оголошеннях про поїздки Європою суми зазвичай починаються від 600-700 євро та вище. Але існують пропозиції, вартість яких становить лише кілька тисяч гривень. Ці варіанти є вигідними для мандрівників, які планують витратити мало грошей. Для таких людей враження є важливішими, ніж стан приміщень у готелях.

"Вже зовсім скоро, з травня, стартують автобусні тури з відпочинком на море. Хоча насправді в Європі в цей час море ще прохолодне і прогріється тільки з середини червня. Це будуть Болгарія, Іспанія, Італія, Хорватія, Чорногорія, Туреччина, Албанія, Греція. Ціни від 21 тис грн за двох", — додала турагент. 

Уляна Мельнік радить звертати увагу на пакетні тури, а не лише гуглити напрямки та готелі в інтернеті. 

Що ще варто знати українцям 

Раніше Новини.LIVE писали про 9 найдивніших місць у Польщі. За межами популярних туристичних маршрутів є по-справжньому дивовижні місця, які мають неземний або футуристичний вигляд.

Ще Новини.LIVE детально повідомляли про п'ять весняних європейських напрямків на острови — для тих, хто не хоче стикатися з натовпом туристів у 2026 році.

Ще Новини.LIVE писали, що відомий іспанський курорт вводить жорсткі квоти для туристів. У Валенсії влада обмежить кількість будинків та квартир для туристичної оренди. Таке ноу-хау стало реакцією на проблему надмірного туризму та масові протести місцевих жителів. 

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
